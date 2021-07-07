17 ошеломительных фактов, которые расскажут о животном мире больше, чем несколько походов в зоопарк

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Какими бы достижениями ни гордились люди, найдутся животные, которые могут их в чем-то обставить. Например, материал, который используется человеком для пошива бронежилетов — кевлар, — в 10 раз уступает по крепости обычной паутине паука Дарвина. Притом что сама паутина еще и тонкая, и легкая.

Следующие факты, которые разыскала редакция AdMe.ru, доказывают, что мы еще многого не знаем о мире животных.

Колибри могут лететь 20 часов без перерыва и за этот перелет тратят больше калорий, чем весят сами

Рубиновогорлый колибри может, не останавливаясь, лететь 800 км подряд. Так как вес птицы маленький — всего 3 г, — перед перелетом она удваивает свою жировую массу, а за перелет тратит весь излишек калорий подчистую.

Пингвины бывают не только бело-черными, но и желтыми

Именно такого невероятно красивого королевского пингвина — впрочем, всего одного — нашел на острове Южная Георгия бельгийский фотограф Ив Адамс. Предполагается, что красочное оперение вызвано недостатком меланина у птицы.

«Язык» луговых собачек настолько развит, что они могут объяснить своим сородичам, с каким врагом им придется иметь дело: койотом, ястребом или человеком

В зависимости от того, с каким из хищников придется иметь дело, луговые собачки будут вести себя по-разному. При виде домашней собаки они просто приподнимаются на задние лапы и следят, чтобы та не приблизилась к ним. Койотов они выглядывают у краев нор, а от людей и ястребов прячутся в глубине норы.

Шимпанзе способны создавать «моду» и подражать ей

Однажды в заповеднике Замбии самка шимпанзе по имени Джули взяла травинку и засунула себе в ухо. Возможно, она так хотела выделиться из толпы других обезьян, поскольку шимпанзе обладают самосознанием. Когда травинка терялась, она заменяла ее на другую. Но вскоре произошла еще более озадачивающая вещь: ее примеру последовали ее сын и подруги. А мода на ношение «сережки» не исчезла даже после того, как Джули не стало.

Морская губка — единственное из живых существ, которое можно буквально превратить в фарш, пропустив через сито, а она сможет «собрать» себя по частям заново

Заботливые бабушки есть не только у людей, но и у кашалотов и слонов

Пока пожилые самки кашалотов присматривают за внуками, молодые и энергичные мамы отправляются на поиски пищи.

В слоновьих стадах вообще царит матриархат: стадо возглавляет пожилая самка, возраст которой может доходить до 80 лет. А если слонята живут не только с мамой, но и с бабушкой, вероятность выживания у них возрастает в 8 раз. Дело в том, что молодые мамы не всегда знают, как помочь детенышу, попавшему, например, в грязевую яму, а вот мудрая пожилая бабуля легко решает эту проблему.

Самки слонов сами вызывают роды

Чтобы матка начала сокращаться, они едят ветки и листья определенных деревьев. Как оказалось, из коры и листьев тех же деревьев кенийские женщины заваривают чай, когда необходимо стимулировать роды.

Сейф осьминоги, конечно, не вскроют, а вот банку из-под таблеток с защитой от детей — запросто. А источник света найдут даже с завязанными глазами

Самка гигантского тихоокеанского осьминога по имени Билли, увидев внутри баночки еду, вскрыла нажимно-поворотную крышку за каких-то 5 минут. Таким удивительным навыкам есть простое объяснение: осьминогам часто приходится открывать раковины моллюсков перед тем, как съесть их.

Любопытно, что осьминоги могут видеть свет не только глазами, но и своими щупальцами — ученые предполагают, что это спасает животного от других хищников, которые могли бы принять щупальце за маленькую рыбку или червя.

У пингвинов есть встроенные «фильтры» для опреснения морской воды

Пингвины не пьют специально морскую воду, но она попадает к ним в организм, когда они заглатывают добычу. Так как соленая вода может навредить их здоровью, ее фильтрует надглазничная железа в голове, работа которой подобна работе почек. Лишняя соль выделяется через клюв или во время чихания птицы, из-за чего может создаться ощущение, что у пингвина насморк.

Рыба-удильщик кажется инопланетным существом во всем: от хитрых приспособлений для охоты и внешнего вида до способа размножения и необъятных челюстей

Рыба-удильщик является хищником и живет в глубоководной среде, где темно. Поэтому природа придумала для нее хитрый способ охоты: на конце переднего спинного плавника (удочки) находится подобие фонарика, который своим свечением приманивает любопытных рыбок.

Поскольку еды в глубине моря мало, этот хищник любит поесть. А мягкие и гибкие кости челюстей позволяют ему съесть добычу в 2 раза больше их по размеру.

Самок удильщика довольно мало. Поэтому рыба размножается необычным образом: когда самец находит самку, он впивается в нее своими зубами и выпускает фермент, который соединяет пару в одно целое — вплоть до кровеносной системы. И самка вынуждена кормить этого паразита до конца своей жизни, зато может воспроизводить потомство, когда захочет. В некоторых случаях к одной самке цепляются до 8 более мелких самцов, готовых буквально раствориться в «любимой» ради потомства.

Морской слизень может месяцами ничего не есть. Он «ворует» хлоропласты у растений, вживляет их в свои клетки и с их помощью сам добывает еду из солнечного света

Самцы виргинских кардиналов красные, а самки имеют сероватую окраску. Но в штате Пенсильвания нашли кардинала, который, вероятно, является сразу и самцом, и самкой

Каракатица обладает самоконтролем, которому могут позавидовать многие дети и даже взрослые

Широко известен тест на самоконтроль: перед ребенком кладут зефир или другое лакомство. Если ребенок выдержит и не съест зефир, то через 15 минут он получит еще один. Предполагается, что дети, которые имеют в себе силы откладывать удовольствие, с большей вероятностью достигнут успеха в жизни.

Для головоногих подопытных исследователи подобрали целых 3 лакомства. Оказалось, что больше всего каракатицы любят травяных креветок, чуть меньше — королевских креветок, а меньше всего — крабов. Так вот, многие каракатицы предпочитали подождать от 50 до 130 секунд и затем забрать свои любимые лакомства из закрытых резервуаров, а не бросаться сразу на доступную еду в открытом резервуаре. Как оказалось, именно каракатицы, умеющие проявлять такую выдержку, легче поддавались обучению.

Чтобы добыть себе пищу, чайки топчутся на месте. Из-за создаваемой вибрации земли черви думают, что начинается дождь, и сами выползают на поверхность