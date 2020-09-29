17 неожиданных фактов о животных, которые могли бы удивить нас даже в школьные годы

Мало кто из нас не знает, как выглядит жираф, или никогда не видел змею. Но даже заядлые любители биологии и интересных фактов вряд ли наблюдали за тем, как кобра сбрасывает свою кожу, или знают, как выглядят глаза собаки с гетерохромией при вспышке.

Большинство из нас даже не задумывались о том, что у слонов и жирафов может быть солнечный ожог (но они знают, как с этим бороться), и не представляют, как папы-крокодилы перевозят по воде своих малышей. Но редакция AdMe.ru подробно расскажет об этом ниже.

Для тех, кто не знал: вот чем гусь щиплет траву и людей

«У моего пса гетерохромия, и так выглядят его глаза при вспышке»

Вот как королевская кобра сбрасывает свою кожу

Папа-крокодил везет своих детенышей на спине

Чаще всего родители аккуратно возят малышей-крокодилов в пасти. Но некоторые выбирают вот такой способ.

Если оса решила, что вы ей не нравитесь, она распылит на вас феромоны, из-за которых другие осы тоже будут вас недолюбливать

Хобот слона настолько гибкий, что может захватить и монетку, и целое дерево

Слоны могут обгореть на солнце. Чтобы защитить себя от последствий загара, они обливаются грязью

А жирафы для защиты от солнца производят меланин в языке, что делает его почти черным. Все потому, что жирафы часто подставляют язык под лучи, срывая листья с деревьев

Волки со всего мира общаются примерно на 21 диалекте

Бабушки косаток помогают выживать своим внукам

Косатки — одни из немногих млекопитающих, у женских особей которых есть менопауза. Ученые объясняют это тем, что бабушки в матриархальном обществе косаток несут огромный пласт знаний касательно еды и правил выживания, и те молодые особи, которые обитают рядом с бабушками-косатками, живут гораздо дольше остальных. Более того, в течение 2 лет после смерти бабушки возрастает и риск смерти внуков-косаток.

Домашний скот (коровы, козы) чаще всего вынашивают и рожают одного детеныша за раз. Но бывает, что на свет появляются тройняшки или даже четверняшки

Нечто подобное делает и циклокосмия, «паук-люк». Во время опасности они выкапывают вертикальные норы, которые закрывают своим брюшком

Не все богомолы выглядят так, как мы привыкли. Вот, например, цветочный богомол

Лягушки-древолазы в неволе не ядовиты. В дикой природе они вырабатывают яд только потому, что питаются в основном муравьями, а сами муравьи едят всевозможные ядовитые растения

Железы на коже этих лягушек выделяют микроскопические дозы яда, которых достаточно, чтобы убить 20 человек. Противоядия к яду древолазов не существует.

Желтобрюхий тритон выделяет токсин, который в 10 000 раз более ядовитый, чем цианиды

Так выглядит детеныш осьминога

А так — малыш-попугай