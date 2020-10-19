17 наглых котиков, которые точно знают, кто хозяин в этом доме. Человек, смирись

Сложно сказать, почему мы все так любим кошек. Дело то ли в гипнотизирующем взгляде круглых блестящих глаз, то ли в няшных бархатных лапках, то ли во вкрадчивом мурчании. Но факт остается фактом: они уже давно захватили и этот мир, и наши дома и сердца. И мы заранее прощаем им все, что бы они ни натворили. Хотя вряд ли кто-нибудь когда-нибудь видел кота, которому нужно это ваше прощение.

Мы в AdMe.ru и сами из тех, у кого дома царит полный котриархат, поэтому испытываем бурные эмоции от созерцания этих наглых морд. Наверняка и вам знакома почти каждая ситуация со снимков из нашей статьи, проверьте.

1. Так, значит, это и есть мои новые владения... Маловаты, конечно, ну ничего. Давайте показывайте, где тут что

2. «Я поправляю рамки, чтобы они висели ровно, а мой кот каждый раз все „исправляет“»

3. «Разжег огонь в камине и собрался посидеть в своем любимом кресле, но не тут-то было»

4. Иди и умойся где-нибудь в другом месте. Не видишь, тут занято

5. Вы посмотрите на нее! Ведет себя так, будто сама оплачивает счета от ветеринара

6. И так будет с каждым, кто вовремя не покормил свою сладкую лапочку

7. «Прошлой ночью зашел на кухню глотнуть воды, взглянул вверх, а мой кот сидит вот так и пялится на меня. Я испугался до чертиков»

8. Уже 5:57! Где мой завтрак?!

9. Вы только взгляните на эту невинную мордашку

10. «Фольга отучит кота забираться на диван». Ага, как же

11. Когда завтрак был подан поздно

12. Цветы она от меня надежно убрала... Наивная

13. Кто успел, тот и съел

14. «Человек, ты считаешь, что это смешно?»

15. Изверги, ни одной приличной коробки в доме!

16. Подзарядка перед ночным тыгыдыком

17. «Подруга попросила связать крючком корону для ее кота»