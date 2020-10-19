AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 наглых котиков, которые точно знают, кто хозяин в этом доме. Человек, смирись

341125
4k

Сложно сказать, почему мы все так любим кошек. Дело то ли в гипнотизирующем взгляде круглых блестящих глаз, то ли в няшных бархатных лапках, то ли во вкрадчивом мурчании. Но факт остается фактом: они уже давно захватили и этот мир, и наши дома и сердца. И мы заранее прощаем им все, что бы они ни натворили. Хотя вряд ли кто-нибудь когда-нибудь видел кота, которому нужно это ваше прощение.

Мы в AdMe.ru и сами из тех, у кого дома царит полный котриархат, поэтому испытываем бурные эмоции от созерцания этих наглых морд. Наверняка и вам знакома почти каждая ситуация со снимков из нашей статьи, проверьте.

1. Так, значит, это и есть мои новые владения... Маловаты, конечно, ну ничего. Давайте показывайте, где тут что

© ATJWen / Reddit

2. «Я поправляю рамки, чтобы они висели ровно, а мой кот каждый раз все „исправляет“»

© mikenmar / Reddit

3. «Разжег огонь в камине и собрался посидеть в своем любимом кресле, но не тут-то было»

© FastToday / Reddit

4. Иди и умойся где-нибудь в другом месте. Не видишь, тут занято

© torontomua / Reddit

5. Вы посмотрите на нее! Ведет себя так, будто сама оплачивает счета от ветеринара

© tinselpandora / Reddit

6. И так будет с каждым, кто вовремя не покормил свою сладкую лапочку

© speedycat2014 / Reddit

7. «Прошлой ночью зашел на кухню глотнуть воды, взглянул вверх, а мой кот сидит вот так и пялится на меня. Я испугался до чертиков»

© trishacarole / Reddit

8. Уже 5:57! Где мой завтрак?!

© lonelinzkilz / Reddit

9. Вы только взгляните на эту невинную мордашку

© missloveplants / Reddit

10. «Фольга отучит кота забираться на диван». Ага, как же

© HappyRamenMan / Reddit

11. Когда завтрак был подан поздно

© Stinky_Cat_Toes / Reddit

12. Цветы она от меня надежно убрала... Наивная

© Funkofairy / Reddit

13. Кто успел, тот и съел

© dunicha / Reddit

14. «Человек, ты считаешь, что это смешно?»

© Luciphyr729 / Reddit

15. Изверги, ни одной приличной коробки в доме!

© Zambezun / Pikabu

16. Подзарядка перед ночным тыгыдыком

© jackenno / Reddit

17. «Подруга попросила связать крючком корону для ее кота»

© barredbecard / Reddit

А у вас есть в доме пушистый «хозяин»?

Фото на превью tinselpandora / Reddit
341125
4k