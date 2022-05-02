17 мужчин, которые утверждали: «Никаких животных в доме», но потом влюбились в них по уши

Мужчины, кажется, менее охотно, чем женщины, соглашаются заводить в доме питомцев, особенно если уже одно животное у них есть. Потому что это дополнительные расходы, валяющаяся повсюду шерсть, испорченная мебель и тапочки (если речь о собаках). Но все мгновенно меняется, когда новый пушистый друг трется о вас и преданно смотрит в глаза.

Мы в AdMe.ru считаем, что маленькие мохнатые друзья способны растопить сердца даже черствых и брутальных мужчин. И вот 17 тому доказательств.

«Ранее: „Нет, мы точно не оставим этого котенка“. А теперь выглядит как Вито Корлеоне, когда садится смотреть телевизор»

«Больше никаких собак»

«Держите его подальше от мебели! Он не комнатная собачка»

«Ранее: „Он будет только твоей собакой, я не буду за ним ни убирать, ни выгуливать!“»

«У тебя 2 дня, чтобы найти другой дом для котенка, которого ты принесла»

«Когда мы принесли собаку домой, папа сказал, что не хочет с ней иметь ничего общего. Теперь он любимый человек и подушка для нашей собаки»

«Теперь они неразлучны»

«Когда я его однажды спросила, могу ли принести домой котенка из приюта, где я была волонтером, он ответил: „Ни в коем случае!“ Вот мой муж и наш 25-й приемный котенок»

«Говорит: „Это не моя собака“, но при любой возможности дома везде таскает ее с собой»

«Я не вижу смысла в домашних животных. Все, что они делают, — плохо пахнут и стоят денег»

«„Нет, мы не можем завести собаку“. А теперь угадайте, кто в нашей семье папин любимчик»

«Он утверждал, что на дух не переносит моих поросят»

«Утренние расчесывания, которых он категорически не хотел»

«Ранее: „Нет, мы не возьмем кота, потому что у нас есть собака“»

«„Мы не заведем собаку, так как она будет везде гадить и мочиться“. Прошло 7 лет, они лучшие друзья и обожают совместные поездки»

«„Это не моя собака“, — повторял он тысячу раз»

«А ведь в детстве я недолюбливал кошек»

«Нет, на самом деле. Я всегда думал, что кошки глупые, поэтому мне они были безразличны. Другое дело — собаки. Когда я женился и у нас родился ребенок, они решили, что хотят кошку, и я остался в меньшинстве. И вот это мы спустя почти 9 лет».