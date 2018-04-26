17 крутых животных, которые стали настоящими мастерами перевоплощения

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Китайский карликовый тигр, Кот Горыныч и щенок со взглядом котика из «Шрека» — животные, на которых просто невозможно смотреть без улыбки. Каждая из этих фотографий автоматически «нажимает» внутри нас кнопку отличного настроения — смотрите и убедитесь сами.

AdMe.ru собрал лучшие фотографии животных, которые могут перевоплотиться в кого и во что угодно.

«Хозяин, смотри, я как ты!»

«Я есть Грут»

Китайский карликовый тигр

«А я точно мопс?»

Кот Горыныч

Собаки тоже умеют превращаться в котика из «Шрека»

«Я хлебушек»

Когда начальник строг, но справедлив

Уткопес

Похоже, ему нравится новая игрушка

«Я солнышко, грустное солнышко»

Эти спящие хомячки похожи на блинчики

Стоит ему поднять уши, и это уже другая собака

Мастер Йода, это ты?

«Ну чем я не котик? Гладь давай!»

Ассоциативное мышление

Ну разве не ангел?

Бонус: котолапка

Показывайте нам своих домашних питомцев, и они станут героями наших новых крутых статей.