17 крутых животных, которые стали настоящими мастерами перевоплощения
Китайский карликовый тигр, Кот Горыныч и щенок со взглядом котика из «Шрека» — животные, на которых просто невозможно смотреть без улыбки. Каждая из этих фотографий автоматически «нажимает» внутри нас кнопку отличного настроения — смотрите и убедитесь сами.
AdMe.ru собрал лучшие фотографии животных, которые могут перевоплотиться в кого и во что угодно.
«Хозяин, смотри, я как ты!»
«Я есть Грут»
Китайский карликовый тигр
«А я точно мопс?»
Кот Горыныч
Собаки тоже умеют превращаться в котика из «Шрека»
«Я хлебушек»
Когда начальник строг, но справедлив
Уткопес
Похоже, ему нравится новая игрушка
«Я солнышко, грустное солнышко»
Эти спящие хомячки похожи на блинчики
Стоит ему поднять уши, и это уже другая собака
Мастер Йода, это ты?
«Ну чем я не котик? Гладь давай!»
Ассоциативное мышление
Ну разве не ангел?
Бонус: котолапка
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Фото на превью Imgur