17 пушистых трудяг, которые не сидят на хозяйской шее и зарабатывают собственными лапками

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Котики умеют не только тыгыдыкать в ночи, поглощать еду и сладко зевать в разгар человеческого трудового дня. Некоторые из них обзавелись работой и больше не сидят на шее у двуногих. А все благодаря чувству юмора хозяев и наблюдательных очевидцев. Они вовремя щелкнули пушистиков на камеру и незамедлительно выложили снимки в тематическое сообщество.

Мы в редакции AdMe.ru здорово посмеялись, составляя подборку хвостатых стахановцев, и уверены: они мигом поднимут вам настроение.

1. «Этот котик работает в автосалоне Porsche, за что его прозвали Поршик»

2. «Наша кошка — воровка. Смотрите, что она стащила у моей девушки»

3. «Этот мяуханик помог заменить масло в моем авто»

4. «Вызвала сантехника сегодня утром. Я так понимаю, это часть проверки»

5. В магазине у дома завелся пушистый кассир

6. И опытные спортсмены порой устают после изматывающих тренировок

7. «Кажется, мой кот тоже испытывает тревогу перед очередным рабочим понедельником»

8. Управляющий теплицей не выдержал и уснул прямо на работе

9. «В местной школе приступил к своим обязанностям новый учитель физкультуры»

10. «Я только закончил строить дом своей мечты, а городские власти уже прислали специалиста по сносу»

11. «Матильда умеет удалять письма. Ах, если бы она вместо этого отвечала на них...»

12. «Начальник не застал меня на рабочем месте. Кажется, мне несдобровать»

13. «Я же говорил, вам понравится мой новый начальник. Кстати, у него есть брат-близнец — он рыжий и тоже притаился на фотографии»

14. «Привет, я Оливия и помогу с монтажом кабеля. Подумаешь, опоздала на 89 часов, — пришлось немного вздремнуть»

15. «Новая посудомойка очень пунктуальная и внимательная. А еще она просто милашка»

16. «Главный пекарь намекает, что пора доставать бисквиты из духовки»

17. «Мы с Люси работали 3 года, чтобы сделать этот меховой шар. Кажется, она сама в шоке»