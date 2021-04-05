20+ котиков, которые получили шанс изменить свою жизнь и схватились за него всеми лапами

Причин завести себе кота множество: усатые-полосатые положительно влияют на наше психическое и физическое здоровье, скрашивают одиночество, да и просто на них приятно смотреть. Но вот героев нашей статьи никто не спрашивал, хотят ли они обзавестись питомцами: пушистые пройдохи просто взяли и ворвались в их жизнь, да так и остались в ней навсегда.

Редакция AdMe.ru была тронута историями людей, за которыми увязался новый хвостатый член семьи. И мы хотим сказать спасибо всем тем, кто не побоялся его себе оставить.

«Этот неизвестный кот только что ворвался к нам через окно, наорал на меня, ударил головой и лизнул мою бровь. А теперь он вообще просто ходит и осматривает наш дом»

«Эта местная бездомная кошка по уши втрескалась в мою собаку. Однажды, когда мы гуляли, она увязалась за нами, дошла до двери, а потом просто зашла в дом»

«Теперь она официально переехала ко мне, у нее есть своя собственная еда и кровать».

«Обе наши кошки сами нас нашли. Одна, когда была совсем крохой, бежала за мной по дороге дождливым октябрем и громко плакала. Как было не взять?»

«И вот такая красавица выросла. Да и со второй такая же история».

«Иногда этот кот просто появляется в моем доме. Он ждет на крыльце, переворачивается, когда видит меня, и мне приходится его впускать»

«Дружище, не знаю, как это тебе сказать, но теперь у тебя есть кот».

«Наша кошка сама нас нашла. Начался жуткий ураган, а дверь в подъезд была открыта. Вот кошка (тогда еще котенок) поднялась на 4-й этаж и пришла к нашей квартире»

«Родители ее впустили и накормили, а потом она осталась жить. Чуть позже родился я, и она была одной из тех, кто меня воспитывал. Приходила и успокаивала, когда я плакал, а потом шла и кусала мать. А меня никогда не кусала».

«Работаю работу. Жена с дочкой дома. Вдруг приходит сообщение: „Ты нас убьешь“, — и это фото. Ну куда деваться. Назвали Локи»

«Услышал мяуканье, вышел на улицу, а этот парень плюхнулся к моим ногам и начал кататься. Решил его „усыновить“»

«Бродячая кошка родила возле нашего подъезда. Соседи поставили котятам коробку и подкармливали»

«Когда они начали вылезать, я хотела взять черного котика, но в этот момент из-за коробки выбежал рыжий, поставил лапки мне на ногу и требовательно заорал. Пришлось извиниться перед черным и забрать рыжего. И ведь знает поганец, что это он меня подобрал».

«Наша кошка пришла к нам 16 лет назад. Просто зашла в дом и повела себя по-хозяйски. Любим ее как младшего ребенка в семье»

«Завелся у нас во дворе кот, худющий, кожа да кости. Когда я его подкармливала, он урчал как трактор и всегда был мне рад»

«И вот однажды сижу я на кухне и вдруг слышу страшный грохот. Прибегаю — оказывается, этот кот к нам на балкон залез (мы живем на 1-м этаже) и нарвался на наших двух кошек. Ну что делать, накормили его, отмыли, стали пристраивать. Но пока пристраивали, сильно к нему привязались и так и оставили у себя».

«Приехали в приют за котенком, а она вскарабкалась по моей руке и моментально уснула. Я так счастлива, что она нас выбрала»

«Решили переехать в сельскую местность. Когда въезжали, заметили, что у дома гуляет кошка. Через 2 дня я поняла, что она и не думает уходить»

«И тут к нам подъехала незнакомая женщина и спрашивает, не видели ли мы кошку. Оказалось, киса принадлежала ей, но пушистая негодница отказалась переезжать с ней в новый дом. Что ж, мы решили оставить кошку себе, тем более что она любит сидеть на улице с моим мужем. Теперь она почти не дерется с моими котами. Назвали ее Мак — в честь профессора МакГонагалл».

«Как-то очень поздно сын возвращался домой, и на пустынной улице за ним увязался кот»

«Сначала просто шел за ним, потом обогнал и все время оборачивался, проверял, в правильном ли направлении идет человек. В результате в подъезд, а потом и в квартиру они зашли вместе. Живет с нами уже 4 года».

«10 лет назад она, маленький, лысый комочек с раздутым пузиком, подошла к нам на реке и плакала, глядя в глаза. Взяли ее, лечили 3 месяца — и выросло такое голубоглазое чудо»

«Наш Тимофей тоже сам пришел. Днем он где-то ходил, а на ночь просачивался в дом. Так продолжалось несколько ночей, а когда уезжали с дачи, забрали его домой»

«Муж решил подарить мне на день рождения котенка-британца. Пошли выбирать, а там четверо, и один из них, последний в помете, „бракованный“: худой, руки-ноги длинные, черно-белый»

«В общем, он весь вечер просидел у меня на коленях, с ним и ушли. 17 лет прожил с нами».

«Эта дама однажды зашла ко мне в магазин и деловито прошагала в подсобку. Я дала ей еды и убежала, а когда вернулась, ее уже нигде не было»

«Вечером собираюсь домой и вдруг вижу — из шкафа с одеждой хвост торчит. Видимо, она поела и тут же спать легла, причем на мою одежду. Дело было зимой, очень не хотелось кису на мороз выгонять, притащила ее домой. Она была в очень плохом состоянии, просто скелет, обтянутый кожей, вся больная. Первые 2 дня она почти все время спала, просыпалась только для того, чтобы поесть. Мы ее вылечили, выходили и назвали Соней».

«Муж вообще кота не хотел. Но тут пригласили „только посмотреть“ на маленьких пушистых»

«Все котята играли, ели, а один сидел в коробке одиноко и был очень страшненький. Короче, мужское сердце не выдержало. А не бежал он есть к тарелке, как все, потому, что глухой, не слышал „кис-кис“».

«Ждала трамвай, мерзла, увидела под лавкой котенка. Он подошел, потрогал лапкой мой сапог и выразительно посмотрел вверх»

«Я поняла, что это судьба. Сейчас делает вид, что никакой улицы никогда не видел».

«У нас уже 3 подобрашки, больше не планировали брать никого. Но 30 декабря вечером около магазина заметили котенка»

«Сидело несчастье на мокрой картонке, а вокруг петарды гремят, дождь со снегом. Погладила кису, а она вся липкая! В смоле от елок. Котейка встала мне лапками на грудь и уткнула голову прямо в шею. И вот так замерла. Мы с сыном не смогли ее там оставить. На вид ей было 4–5 месяцев, ветврач тоже такой возраст определил. А потом оказалось, что кошка — матрешка! Родил этот „ребенок“ 3 шикарных крупных котят».

«Я просто собирался починить машину. И у меня нет кошки!»

«После того как пост с Салли, которая по-хозяйски вела себя в моем гараже, стал популярным, ее хозяева нашлись и ее пришлось вернуть. Мы успели ее полюбить, и в наших сердцах осталась дыра в форме кошки, поэтому мы пошли в приют, чтобы взять котенка. Хотели полосатого, но влюбились в эту девочку, тем более что черных кошек берут неохотно. Знакомьтесь, Салли 2.0».

Бонус: истории от читательниц AdMe.ru

Шла с работы, трындела по телефону. И вот уже подошла к дому, села на качельку, чтобы договорить. Тут чувствую, что по ноге что-то ползет и когтями в новые, первый раз надетые чулки впивается. Так появился Сэр Вальтер (кот). А через год примерно муж возвращался с работы и ему под ноги блохи вынесли мелкого котенка — разумеется, его назвали Айвенго. Еще через пару лет гуляли в музее под открытым небом, там же стояла коробка с котятами. Нам сказали, что если котеночка забрать, то разрешат залезть на любые экспонаты. Так в доме появилась Варежка. С нынешним котом, Барсуком, мы познакомились в Камызяке, когда ездили на рыбалку. Когда уезжали, спросили, поедет ли он с нами. Он согласился. А в этом году мне приспичило завести еще одного кота. Волонтер из приюта привезла мне вязанку котишек на выбор. Мурашка нагло заявила, что останется здесь. И осталась. © squirrel / AdMe

Маленькой просила у родителей котенка. Они были против, но, чтобы меня не расстраивать, прямо не отказывали. Однажды на улице я встретила мальчишку с котенком. Ему родители сказали выбросить его, ну пацан и искал куда пристроить. Я начала его гладить, а мальчик такой: «Нравится? Забирай!» Прихожу с котенком домой, глаза на всякий случай уже на мокром месте... Мама на нас посмотрела, вздохнула и повела обоих мыться. Васька мой прожил с нами 15 лет, был очень домашний, а когда пришла его пора, просто выскользнул из дома и не вернулся... Я тогда уже в универе училась, и, когда приехала к родителям, моего кота уже не было. © A B / AdMe