17 котов и собак, которые жить не могут без своего человека
Наши питомцы готовы быть рядом с нами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Им невдомек, что иногда их безграничная любовь кажется чуточку навязчивой.
А впрочем, какое это имеет значение? Мы в AdMe.ru восхищаемся такой бесконечной преданностью животных, несмотря на то что иногда это переходит все границы.
«Было бы просто замечательно, если бы ты закончил принимать душ и покормил меня».
«Человек, я буду защищать тебя от туалетных монстров!»
«Как ты можешь пялиться в газету, когда у тебя есть я?»
И больше никаких котов на клавиатуре.
«О каком вообще личном пространстве вы ведете речь?»
«Я ведь навсегда останусь твоим малышом, правда?»
«Говори, говори, я же тебя не отвлекаю».
«Да... Вот здесь — идеально!»
Кажется, так выглядит любовь чистейшей воды.
«Просто хочется немножко любви, хозяин».
Печатать двумя руками? Глупости какие!
«Ну впусти же меня! Мне нужно войти! Чтобы потом... сразу выйти».
«Личное пространство? Не, не слышал».
«Так тебе точно ничего не грозит, хозяйка!»
Пытаюсь сосредоточиться и поработать... Ай, кого я обманываю!
«Мама говорит, что у меня нет ни капли уважения к Сэму. Может, вы мне объясните, о чем она вообще?»
«Тренировка с любимым человеком».