17 котов и собак, которые жить не могут без своего человека

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Наши питомцы готовы быть рядом с нами 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Им невдомек, что иногда их безграничная любовь кажется чуточку навязчивой.

А впрочем, какое это имеет значение? Мы в AdMe.ru восхищаемся такой бесконечной преданностью животных, несмотря на то что иногда это переходит все границы.