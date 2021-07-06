17 котов и собак, которые не смирились с жизнью на улице и сами нашли себе дом

Истории о том, как бездомные кошки и собаки становятся настоящими членами семьи, есть, наверное, у каждого. Но иногда не человек находит животное, а все происходит наоборот: хвостатые друзья берут все в свои лапы и ищут себе дом.

В сегодняшней подборке AdMe.ru вас ждут смелые звери, которые сами нашли себе хозяев, когда поняли, что подарков от судьбы им не видать.

«Волонтер из приюта, где я работаю, шла домой. За ней увязалась неухоженная псина, которая семенила рядом и клянчила еду. Приютили. Увидев ее впервые, я поняла, что эта собака — моя»

«Этот малыш сегодня заглянул ко мне на балкон, чтобы немного потусоваться со мной. Никак не могу найти маму-кошку. Так что, может, оставить его?»

«Что, приятель, тебе уютно тут? Какой-то кот у моего камина. В любом случае, спасибо за компанию»

«Пришел пес к нашему участку, подкопал дыру под забором и просто лежал и смотрел из этой дыры на нас. И так несколько дней. Сколотили ему будку»

«Увидел котенка на дереве. Снял, поставил на землю, чтобы к маме побежал, а он ко мне вернулся. Отнес в траву, пошел к машине, а он за мной. Жена ругается, дети верещат от радости»

«Мы с коллегой ехали на работу, и тут по проезжей части бежит щенок. Навстречу потоку машин, прямо к нам! Забрали, приманив мясным салатиком»

«Больше 5 лет назад он просто зашел в наш дом и остался. Теперь приглядывает за двумя моими кошками, как дедушка»

«2 года назад мы нашли щенка. Он уверенно доковылял с нами до машины и упорно пытался в нее зайти. В результате получилось вот что»

«Пришла смотреть котят, а один жутко заорал, прямо глядя мне в глаза. Не то чтобы я любила шумных котов, но внимание так обратил на себя. И даже вопроса не стояло, кто мой»

«К нам на участок в конце прошлого лета пришел кот, причем на вид он казался домашним. И не ушел. Он очень сильно заболел в ноябре, и мы забрали его себе, чтобы лечить. Так и живет»

«Это Гермес. Он решил завести меня веселья ради. Просто пришел ко мне на работу и слишком ласково урчал. Так у Гермеса появилась я»

«У родителей 10 животных: 3 собаки, 3 щенка и 4 кота. Первую собаку привезла я. Так эта коза сколотила себе банду. Приводила друзей одного за другим, они оставались»

«Лариска пристроилась за мной, когда я поздно вечером возвращался домой. Я вообще не кошатник, но тут что-то екнуло. Так мы друг у друга и появились»

«Остановились решить, нужно ли что-то в магазине. Эта красота, тогда еще тощий блоховозик, подошла, поставила переднюю лапку мне на кроссовок и выразительно посмотрела в глаза»

«Зашел в открытые ворота, покидать двор не хотел и миролюбиво махал хвостом. Сказала, чтобы шел домой. Послушался, но через несколько дней вернулся»

«Уличный Джаз решил, что будет жить с нами. Мы пристроили кота в „добрые руки“, но его опять выкинули на улицу. Спустя 1,5 года скитаний кот снова нашел нас и остался с нами навсегда»

«Когда мне было 10 лет, мы поехали за котенком. Одного выбрали, а еще одна девочка, незапланированная, просто забралась ко мне на колени и не хотела слезать. Домой уехали оба»