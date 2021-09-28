17 комиксов, которые еще раз напомнят каждому из нас, что мы в ответе за тех, кого приручили

Завести домашнее животное значит взять на себя большую ответственность. К сожалению, осознают это не все. Некоторые люди оказываются не готовы к тому, что жизнь с любимцем — это не только мурчание на ушко или долгие прогулки по городу с верным другом. Это еще и забота о здоровье и благополучии животного, и готовность быть рядом, что бы ни случилось.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы у каждого пушистика был любящий и безопасный дом. И поэтому мы создали комиксы о том, какую важную роль в жизни четвероногих играет человек.

Иметь питомца — огромная ответственность. Прежде чем завести котенка или щенка, убедитесь, что все члены вашей семьи готовы взять ее на себя

Живой подарок — это обычно плохая идея. И конечно, не стоит делать таких сюрпризов совсем маленьким детям. Особенно если их родители этого не хотят

Стандарты красоты — штука жестокая. Особенно если они касаются животных. Подумайте, стоит ли что-то менять во внешности любимца ради титулов и побед

Балкон — это не только телевизор для котиков, это еще и территория потенциальной опасности. Но в ваших силах уберечь любимца от несчастья

Экзотическому питомцу неоткуда узнать, что ваши новые туфли стоят дорого. Как следует подумайте, стоит ли его заводить, и тщательно подготовьтесь, если решитесь

Ваш любимец не может сказать, что у него что-то болит. Обращайте внимание на изменения в его поведении

Не оставляйте питомцев одних в запертой машине

Когда речь заходит о здоровье вашей кошки или собаки, лучший советчик — ветеринар, а не Катя из соседней квартиры

Не покидайте тех, кто зависит от вас. Что бы ни случилось

Люди бросают не только совсем обычных животных, но и породистых, красивых, дорогих и модных. Любите своего пушистика, каким бы он ни был

В жизни не всегда все легко и складно, как в песне. Не дайте вашему любимцу узнать об этом на собственном опыте

Постоянно беременеть и рожать непросто даже кошке. Задумайтесь о кастрации и стерилизации

Терять любимых страшно. От этого никто не застрахован, поэтому запишитесь к ветеринару заранее

Не становитесь причиной того, что количество бродячих животных в вашем городе растет

И постарайтесь в меру сил позаботиться о тех, кто остался один и очень нуждается в помощи

Нет, это не просто кот или пес. Дайте себе время и не бойтесь открыться новому маленькому другу. Он вернет вашей жизни краски, а вы сделаете его счастливым

Любви достоин каждый питомец. Помните: никогда не поздно впустить четвероногого приятеля в свою жизнь