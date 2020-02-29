17 историй о кошках, после которых даже собачники захотят завести себе пушистого мурлыку
Считается, что люди приручили кошек, потому что они могли защищать зернохранилища от мелких грызунов. Однако владельцы кошек знают, что далеко не все питомцы охотно ловят крыс или мышей, а если и делают это, то только для собственной забавы. На самом деле, утверждает Эбигейл Такер, автор книги «Лев в гостиной: Как кошки приручили нас и покорили мир», настоящими причинами, по которым мы начали кормить этих зверьков, стали их адаптивность и умилительный внешний вид. Большие глаза, круглые мордочки и маленькие носики отдаленно напоминают нам детские личики и вызывают желание заботиться, кормить и ласкать пушистых прохвостов.
Редакция AdMe.ru, даже осознавая этот факт, не может сопротивляться безмерному обаянию усатых-полосатых. И в противовес мнению Эбигейл Такер мы отыскали истории о кошках, которые убеждают, что эти животные достойны нашей любви сами по себе.
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Сотрудница ветклиники рассказала историю. Вначале кот по кличке Мазай нес домой только своих котят. Всегда черных, таких же, как он, будто другие у него и не получались. Когда он притаскивал всех, котята собирались в коробку и везлись в клинику. Лечить — вакцинировать — раздавать. А потом хозяйке это надоело. И Мазая повезли на кастрацию. Весной все радовались: наконец-то никаких забот. Но в конце мая бедная женщина влетела в клинику и поставила коробку с котятами на стол:
— Этот стервец чужих котят теперь тащит! Зато хоть разноцветных.
Вылечили малышей, она их раздала. Одного, белого, женщина оставила себе, кастрировала и назвала Герасимом. Весной и летом котят не было. А в сентябре женщина пришла к нам в клинику, хихикая и в слезах.
— Смотрю я в окно, а два этих гада тащат нечто испачканное в земле, а оно отбрыкивается! Я выбегаю, а там щенок! В два раза больше их обоих, вместе взятых! Вот... — и протягивает ветеринару лохматого малыша, месяцев полутора от роду.
Сейчас щенок подрос. В свои 10–11 месяцев он уже весит 40 кг. А Мазай с Герасимом в полнейшем шоке от того, что притащили домой, пока сидят тихо, как мышки, и не выходят со двора. © vash_master
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Мне было лет 5. К нам приходила беременная кошка. Мама пыталась ее кормить, но кошка не брала еды, а однажды проскользнула в дом и стала со мной играть. Несколько недель играла и уходила; потом пропала на какое-то время, а вернулась с черным котенком. Несколько недель приходила каждый день, играла с ним и кормила, учила быть кошкой. Когда нам удалось наконец накормить его из пипетки, приходить перестала. Потом выяснилось, что она вот так в семьи с детьми в нашей пятиэтажке раздала еще четверых. © Yuriy8 / Pikabu
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Я была собачницей в течение 40 лет, пока белый кот не появился у нашего порога во время сильного дождя. Я открыла дверь, и он устроился возле моих ног. Я отвела его в прачечную в подвале, чтобы позже отвезти в приют. Когда через 20 минут я спустилась к коту, он сидел с аккуратно выложенными в ряд 3 мертвыми мышами. Я дала ему кусочек курицы. Немного погодя я обнаружила, что кот что-то достает из-под сушилки. Я подумала, что он ищет еще мышь, а он вытащил $ 20! Я решила его оставить. И однажды он меня спас. Я готовила курицу на плите и заснула. Проснулась от того, что кот сидел на груди, избивал меня лапами и издавал странный рычащий звук, которого я никогда прежде не слышала. В воздухе стоял дым и ужасно воняло. Я пошла на кухню, выключила плиту, открыла окна. И лишь после этого дымовая сигнализация наконец сработала. © Sharon Pennington Vantuyl / quora
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У моего кота Чендлера на кухне была банка из-под печенья, наполненная пенопластовыми шариками, с которыми ему нравилось играть. Когда я поменял место работы и начал сотрудничать с зарубежной компанией, мой график резко изменился, а Чендлер не одобрил. Я работал до 3–4 утра. А потом спал до полудня и кормил его на 4 часа позже. И он устроил мне войну. Около 8 часов утра меня разбудил холодный мокрый пенопластовый шарик, упавший мне на грудь! Я сбросил его, и кот снова пошел спать. Но отметил мою реакцию. Каждое утро в течение 2 недель он нападал на меня в 8 часов утра. Я перенес его арсенал — банку с пенопластовыми шариками — из кухни в другую спальню подальше от миски с водой. Атака холодной водой прекратилась на несколько дней. Но однажды утром на мою грудь прилетела особенно холодная бомба. Я неохотно встал, дал ему завтрак и лег спать. Кот понял, что его стратегия верна, и продолжил штурмы. Спустя несколько дней я случайно зашел в гостевую ванную и обнаружил, что унитаз был полностью заполнен пенопластовыми шариками! И понял, что те особенно холодные бомбы, которые он кидал в меня, были вынуты из туалета. © Christopher Lee / quora
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У знакомого кот дома грыз кабель, причем только с небольшим напряжением, 220 В не трогал. Как-то мужик приходит домой, а холодильник не работает. Смотрит, кабель обгрызен, ну, думает, пришел конец животинке... Потом глядь — кот живой. Что за чудеса? Оказалось, дом обесточивали минут на 10, кошак это как-то почуял, погрыз провод и свалил. © PivBear / Pikabu
- Был у нас кот с улицы. Больной, передвигался медленно, как будто артрит, и мама его выхаживала. Я спросил, почему она с ним возится и как он к нам прибился. Мама: «Вышла я как-то на шум на заднем дворе, вижу, а там несколько уличных котов. Ну и когда прогоняла, все разбежались — кто через забор, кто на дерево, а этот доковылял до дерева, смотрит на него, понимает, что не сможет забраться, и тоска в глазах. От безысходности». С тех пор он жил у нас, мышей не ловил, но и неудобств не доставлял. © AbrekZelimhan / Pikabu
- Вчера пошла в душ. Не успела даже умыться, дверь начала срываться с петель. Открываю — кот. Хотя двери его раньше не волновали.
— Что? — спрашиваю.
— Мяу.
Ладно, закрыла дверь, продолжаю. Дверь заходила ходуном. Открываю.
— Что?
— Мяу.
Пожала плечами, закрыла дверь. Та тут же зашаталась. Открываю.
— Хорошо, показывай.
Кот приводит на кухню, где я включила конфорку. На электрической плитке они долго разогреваются, поэтому включаю заранее.
— Мяу.
— Я специально включила, пусть греется.
Кот проводил меня в душ долгим взглядом. На морде было написано: «Ну и пожалуйста, гори». © MadTillDead / Pikabu
- Была у меня в детстве кошка. Как-то она выпала с балкона 5-го этажа, потому что прыгнула на пролетающего голубя. Упала на бордюр. Сама поднялась по лестнице домой, разгуливала по квартире, как ни в чем не бывало. Но только пришли родители и начали ее жалеть, в ней проснулась актриса: начала хромать, еле двигаться, хотя за полчаса до этого носилась из одной комнаты в другую и карабкалась по ковру на стене. Ветеринар повреждений не нашел. © Подслушано
- Был у нас на даче кот. С детства немой, то есть мяукал без звука совсем. Однажды на его территорию зашел соседский котяра, большой и стремный. Ну они давай кружить в готовности броситься в схватку. Наш открывает рот и мяукает беззвучно. Соседский кот офигел, подошел к нашему и приставил ухо к груди: не понял, где звук? Вот так разрыв шаблона спас меня от очередного посещения ветеринара и зашивания ран. © D.oh / Pikabu
- У меня живут кошка и кот. Обычно они не ладят друг с другом. Кот гоняет кошку, та не умеет за себя постоять, обижается и прячется. Когда не дерутся, кошка смотрит на него презрительным взглядом и шипит, если кот проходит мимо. Но когда мы кота купаем (он этого не любит, орет на протяжении всего процесса), то она с тревогой ходит туда-сюда под дверью ванной, и когда кошак выходит, то начинает его вылизывать. Как только тот опомнится и почувствует себя уверенно — драки начинаются снова. © Подслушано
- Моя кошка Денни была для меня ангелом-хранителем. Она регулярно предсказывала мои приступы астмы. Она будила меня ночью, облизывая лицо. Если я не встала, она кусала мои волосы и дергала их, пока я не просыпалась. Она знала, что мне нужно использовать ингалятор, и не позволяла мне снова уснуть, пока я им не воспользуюсь. За те 17 лет, что она была со мной, в других лекарствах от астмы нужды не разу не возникло. © Catherine Richards / quora
- Однажды мой кот Кили гонялся в гостиной за мухой. Но она все время оказывалась наверху окна, вне его досягаемости. Примерно через 15 минут он подошел ко мне, но я сказала, что не могу ему помочь. Тогда Кили пошел к моему мужу. Он привел его в гостиную, а потом полным тоски взглядом указал на муху на окне. Муж наклонился и положил руки ладонями вверх на пол, а кот сел на его ладони. Муж медленно поднял его к мухе, жужжащей в верхней части окна. Кот не шевелился. Лишь когда морда Кили была на расстоянии 30 см от мухи, он мгновенно схватил муху своей пастью. После этого муж опустил кота, и довольный Кили сжевал свою добычу. © Sara Tung / quora
- Кот пришел с улицы грязный. Я ворчу на него: «Кот, что ты приперся домой грязным? Мне надоело за тобой убирать!» А муж (и надо заметить, что это муж психолога) мне с серьезным видом говорит: «Лара, могла бы ты не упрекать кота, а выразить свою потребность, которая лежит в основе претензии?»
— Ладно (вот, думаю, научила на свою голову психологии). У меня потребность в чистоте. Кот, мог бы ты, если пришел грязным, вымыть за собой следы на полу?
— Лара, могла бы ты учесть реалистичность ситуации и возможности кота?
— Ок. Кот, когда я тебя заводила, должна была учесть, что в сырую погоду ты будешь приходить домой с грязными лапами. Но я не брала это во внимание, поэтому злюсь сейчас. Я вообще думала, что ты всегда будешь мягкий и с розовыми подушечками лап.
Взяла тряпку и вымыла. © LarisaZaguzina / Pikabu
«Не беспокойте кошечку, она здесь не для того, чтобы развлекать покупателей. Она босс».
- У меня была кошка, которая любила арахисовое масло. Она садилась в наш шкаф и скребла зубами по крышке банки с арахисовым маслом против часовой стрелки, пытаясь открыть ее. © fupalord99999 / Reddit
- Знакомый собирался на стажировку и оставил кота другу-студенту. И когда вернулся, паренек принес усатого со словами: «Забирай своего хитропопого». И вот что рассказал: «Я с утра умываюсь и, перед тем как выходить, минут на 10 ложусь и залипаю в телефоне. И на 3-й день кот запрыгнул ко мне. Погладил, а он мурлыкать начал, и меня через 5 минут вырубило. Просыпаюсь, кот на мне, и уже полторы пары прошло. Вскакиваю, обзываю кота некультурными словами и убегаю в универ. И так 3 дня 1–2 пары пропускал, потом понял, что надо ставить второй будильник. Но коту, видимо, не понравилось, что его новоиспеченный раб уходит. И он додумался уносить телефон в другую комнату и прятал под постельное белье, чтобы будильник не было слышно. В общем, все остальные дни я ставил будильник на телевизоре и просыпался в страхе, что кот опрокинет телевизор». © DAnil9 / Pikabu
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Мой котенок не боится пылесоса. Старший же кот боялся его и всегда прятался во время уборки. И тут он увидел, что мелкая не прячется... Он начал истошно орать ей, мол, беги, спасайся! Мелкая подорвалась от криков, но головой крутит и не понимает, что происходит. Откуда опасность — непонятно. И тогда старший, трясясь от страха, вылетает из своего укрытия и начинает атаковать пылесос, тесня мелкую от него подальше и защищая. Он просто мой герой! © akeeper / Pikabu
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От малыша отказались, и долго его никто не забирал из роддома. Орал он так, что уши закладывало. А однажды замолчал. Медсестра испугалась, забежала посмотреть, не задохнулся ли он от крика, и увидела, что к ребенку прижимается большой серый кот. Она попыталась согнать пушистого с кроватки, но малыш вцепился в него ручонками и дико заверещал при попытке их разлучить. Так они и лежали вместе. Кот уходил ненадолго по своим делам и перекусить, а малыш покорно ждал возвращения приобретенного папочки. А потом нашлись и желающие ребенка забрать, но, как оказалось, тот ни в какую не собирался уходить без четырехлапого родителя.
— Он же ему хвост сосет! — кричали усыновители.
— Ну сосет, — соглашались печально медсестры. — А что делать? Как заберешь, так малой орать начинает и задыхается.
История стала известна за пределами больницы. Стали приходить новые пары. Они соглашались взять обоих. Да вот кот не хотел. Малыша не забрали до тех пор, пока кот не изъявил согласия пойти на руки к новым родителям. Так их вдвоем и унесли. Мужчина нес на руках кота, а женщина — ребенка. © vash_master
Какие любопытные истории случались с вашими питомцами? Поделитесь с нами фото ваших любимых кошек, котов и котят.
Фото на превью vash_master