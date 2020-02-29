17 историй о кошках, после которых даже собачники захотят завести себе пушистого мурлыку

Сотрудница ветклиники рассказала историю. Вначале кот по кличке Мазай нес домой только своих котят. Всегда черных, таких же, как он, будто другие у него и не получались. Когда он притаскивал всех, котята собирались в коробку и везлись в клинику. Лечить — вакцинировать — раздавать. А потом хозяйке это надоело. И Мазая повезли на кастрацию. Весной все радовались: наконец-то никаких забот. Но в конце мая бедная женщина влетела в клинику и поставила коробку с котятами на стол:

— Этот стервец чужих котят теперь тащит! Зато хоть разноцветных.

Вылечили малышей, она их раздала. Одного, белого, женщина оставила себе, кастрировала и назвала Герасимом. Весной и летом котят не было. А в сентябре женщина пришла к нам в клинику, хихикая и в слезах.

— Смотрю я в окно, а два этих гада тащат нечто испачканное в земле, а оно отбрыкивается! Я выбегаю, а там щенок! В два раза больше их обоих, вместе взятых! Вот... — и протягивает ветеринару лохматого малыша, месяцев полутора от роду.

Сейчас щенок подрос. В свои 10–11 месяцев он уже весит 40 кг. А Мазай с Герасимом в полнейшем шоке от того, что притащили домой, пока сидят тихо, как мышки, и не выходят со двора. © vash_master