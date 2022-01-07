17 хозяев, которые регулярно вздыхают: «Взялся же пушистый гурман на мою голову»

Когда в детстве мечтаешь завести котика, то кажется, что это создание будет дисциплинированно пить воду из миски, есть положенный корм, а потом мурчать на коленях хозяина. Но в реальности часто происходит совсем по-иному: сначала долго пытаешься понять, что же любит эта пушистая вредина и почему она отказывается от фрикасе со вкусом кролика. А в итоге выясняется, что киса не прочь погрызть морковку и запить ее водой из унитаза.

Мы в AdMe.ru тоже не раз хватались за голову в попытках накормить своих питомцев. И поэтому, как никто другой, понимаем авторов фото из этой статьи.

«Наш любит чупа-чупсы. Именно манговые»

Когда понимаешь, что дома завелся истинный гурман

Бабушкин кот не мог устоять перед изюмом, мамин обожал дыни и арбузы (как-то раз ели без него, так он пошел мусорку потрошить). Мой первый кот был весьма интеллигентен, ничего не ел со стола, но один раз оставили консервированную кукурузу и выяснилось, что именно ее он, видимо, и ждал всю жизнь. Нынешний кот не может похвастаться хорошим аппетитом, но с удовольствием составляет компанию в дегустации бри и выдержанных сыров типа пармезана. © Ekaterina Ruta-Zhukouskaia / AdMe

«Моя кошка грызет зелень после ужина. Это у нее что-то вроде десерта»

Миска с водой всегда полная, просто кое-кто любит пить именно отсюда

Вот эта девчуля любит хурму и молочный шоколад

«А наши едят все — и дома, и на даче»

Иногда приходится идти на хитрости, чтобы киса просто попила воды

Моя кошка пила строго из-под крана: специально для нее пускали воду тонкой струйкой. Поставили новый смеситель, а на нем не оказалось длинного «гусака» — пить никак не получается. Но потом я поймала свою красавицу на горячем: она лакала воду из чашки на столе. Хм, ну давай попробуем: переставила ее мисочку на стол, и — вуаля! — пьет как ни в чем не бывало. Вот как это называется? © ELESIK / AdMe

«Не знаю, как у вас, а мы едим только так»

«Улеглась перед пустой миской и смотрит с упреком. Она у нас всеядная: лаваш, лосось, авокадо, кукуруза — все годится»

«У меня дома кошки ужинают с хозяевами»

У каждой кошки свои причуды: например, эта любит набирать влажный корм на лапку и слизывать его, а хозяин потом оттирает брызги со стен и пола

«Мне приходится наклеивать старые газеты на стену, возле которой ест моя кошка». Моя умудряется делать то же самое с водой. © Darkerfaerie / Reddit

«Кот доедает остатки с наших тарелок»

Сейчас он грызет бумагу

Кот и рассольник — любовь на всю жизнь

Моему котенку 5 месяцев. Он ест и сухой, и влажный корм, но при этом обожает супы. Предпочитает рассольник. Я сама в шоке! У меня же рассольник очень наваристый, густой и... очень кислый — делаю его из огурцов, которые присылает моя любимая свекровь. А котенка за уши не оттащить от него. Дочка маленькая не доела, побежала мультики смотреть, так этот обормот уже сидит на столе и с удовольствием ест этот суп. Со всеми огурцами, перловкой и картошкой. © Karina Porado / Facebook

«Скэмпер в очередной раз пытается съесть растения, которые посадила моя сестра. Обратите внимание: он еще и сидит на одном из них»

«Кошка моей мамы ест, сидя в детском стульчике для кормления»

«Моя кошка начинает есть корм с низа миски и прокладывает дорожку наверх, как принтер. Это вообще нормально?»