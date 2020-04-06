17 фотографий животных, за каждой из которых скрывается целая история

88 1 35 332

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нам кажется, что мир должен обязательно узнать о том, как орангутаны подружились с выдрами, что за песель работает облизывателем почтовых марок и для чего человек, который ухаживает за осиротевшими зебрами, носит полосатое пальто. Потому что добрых историй много не бывает.

Мы в AdMe.ru верим в то, что хорошего в мире гораздо больше, чем плохого. Вот новые доказательства. А в конце вас ждет бонус — история о самом хитром коте в мире.

1. В бельгийском зоопарке объединили вольер приматов и ручей, где живут выдры. Теперь все дружат, а малыш-орангутан играет с выдрами в прятки

2. Малышке Дирии удалось спастись от львов, смешавшись со стадом коз. Теперь она считает мамой своего воспитателя. Новорожденные зебры запоминают близких по расцветке, поэтому он носит пальто в полоску

3. Сотрудница реабилитационного центра обнимает новорожденного моржонка, который отбился от своей семьи и был спасен рыбаками с Аляски

4. 8-месячного Симбу использовали для фото за деньги, а затем бросили, испуганного и парализованного. Доктор Карен Даллакян из центра реабилитации «Спаси меня» сделал львенку операцию, и сейчас он выздоравливает

5. «Сегодня моя мама впервые встретилась с котенком своей мечты»

6. «Вчера мой кот помог моему парню сделать мне предложение»

7. «Мой папа, работающий дома, раз в квартал выбирает лучшего работника. Каждый раз им оказывается наша собака Мика»

8. Это Джакс, официальный облизыватель марок на почте в городке Портри в Шотландии. Он работает каждый день, терпеливо ожидая, когда посетителям понадобятся его услуги

9. Это фото разошлось по сети с подписью «Сирота-олененок принял муляж за свою маму». Но оказалось, что малыш просто спрятался и ждал олениху. Она появилась спустя минуту после того, как был сделан снимок

10. «Я 6 лет мечтал о собаке, и вот наконец этот день настал. Знакомьтесь, это Арчи»

11. «Это снимки моего кота с разницей в 4 месяца. Когда мы взяли его из приюта, он был худым и облезлым. И посмотрите на него сейчас!»

12. Этих нерпят спасли со льдины, дрейфующей по Неве в Санкт-Петербурге. Пухляши целы и невредимы

13. Люди образовали живой коридор, чтобы помочь новорожденным морским черепахам добраться до воды и не быть съеденными чайками

14. Жители Камчатки нашли у дороги 6-месячного медвежонка-сироту. Теперь Машка живет в центре реабилитации диких животных в Калуге и выросла в 200-килограммовую веселую хулиганку и звезду соцсетей

15. «Это канадская гусыня по имени Доти. Каждый год она прилетает в дом к моим бабушке и дедушке, чтобы сделать гнездо и высидеть птенцов»

16. «Мой кот на диете. Сегодня я нашел его заначку»

17. «Мой пес, который никогда не любил котов, „усыновил“ нашего нового котенка»

Бонус: самый хитрый кот в мире

Мэри Лор Барра, жительница Мексики, случайно обнаружила, что ее кот Пикси живет двойной жизнью. Мэри взяла его еще маленьким котенком, а через 2 года Пикси превратился во взрослого кота с независимым характером. Когда он пропадал на несколько дней, хозяйка не слишком беспокоилась, полагая, что он занимается обычными кошачьими делами: исследует окрестности или гоняется за птицами.



Но однажды кот пришел домой в новом ошейнике. Женщина заподозрила, что она не единственная владелица животного, и прикрепила к ошейнику записку: «Его зовут Пикси, и, похоже, он живет на два дома, ха-ха». Вскоре кот вернулся с ответом: «Мы называем его Хуараче. Так и есть, у него два дома, ха-ха. Поздравляем! Другие родители кота».



Оказалось, что вторые хозяева Пикси живут неподалеку от дома Мэри и до ее записки тоже были уверены в том, что они — единственные. Теперь они делятся друг с другом подробностями о жизни Пикси и сообщают о его визитах к ветеринару. Мэри говорит: «Думаю, что Пикси очень повезло. У некоторых котов и одного-то дома нет, не говоря уже о двух. Я знаю, что его вторые хозяева — хорошие люди, потому что они заботятся о нем».