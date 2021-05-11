17 фотографий, уютных, как бабушкины объятия

Когда мы смотрим на очаровательные фотографии, особенно если на них запечатлены животные, это оказывает на нас положительный эффект. Например, у нас повышается внимательность и производительность. Будь то котенок, уснувший в шлепанце, или младенец, завернутый в пеленки, словно буррито, или улыбчивый щенок — в них есть сила, способная улучшить наш день.

AdMe.ru тщательно отбирал для вас эти 20 снимков с надеждой, что вы улыбнетесь и это добавит радости в ваш день.

1. «Я нашел этого малыша в деревне совсем одного. Сначала он был напуган, но теперь ему вроде комфортно»

2. «Когда я вижу, что моя собака улыбается, я тоже улыбаюсь»

3. Чем дольше вы смотрите в эти прекрасные глаза, тем сильнее тает ваше сердце

4. Нет лучшего в мире чувства, чем то, когда ваша дочка спит на вас и обнимает одновременно

5. «Я всегда прошу ее убрать язык, но она никогда не слушает...»

6. «Одна из коров моего отца родила теленка на День святого Патрика»

7. «Вот что со мной сегодня произошло!»

8. Эта пчела выглядит такой воспитанной

9. А эта собака просто хочет получше вас рассмотреть

10. Пригоршня колючести

11. Старушка Дейзи принимает ванну. Кажется, она впервые получила от этого удовольствие

12. Этому старичку сегодня исполнилось 11. А он до сих пор думает, что он диванная собачка

13. Мы никогда не видели, чтобы котенок спал в более очаровательной позе!

14. Можем только представить себе, как там тепло и уютно

15. Просто у пары уточек вечеринка у бассейна

16. Она только что пробудилась ото сна

17. «Собака соседа ощенилась, и сегодня ко мне подошел вразвалочку вот этот паренек»