17 фотографий, которые доказывают, что котикам можно все. И даже немного больше

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8 августа во всем мире отмечают один из самых милых праздников — Международный день кошек. По разным подсчетам, в мире проживает от 200 до 600 млн кошек, а первое упоминание о них как о домашних питомцах относится ко II тысячелетию до н. э., когда египтяне стали использовать кошек для отлова грызунов, покушавшихся на урожай. Сегодня же их заводят ради удовольствия, ведь нет ничего лучше, чем погладить кошку после долгого рабочего дня.

Мы в AdMe.ru собрали для вас кошек и котов, которые могут позволить себе что угодно в этот праздничный день.

1. Можно целый день ходить в короне. Да что там день, весь август

2. Ждать кофе молоко в постель, пока ты читаешь модные журналы

3. Готовить дом к вечеринке

4. Делать селфи каждые 5 минут

5. Безнаказанно делать «кусь»

6. Демонстрировать всем свою коллекцию камней

7. Забирать себе первое яйцо, которое снесла курица в твоем дворе

8. Быть тем, кем хочешь, даже папайей

9. И вообще, делать все, что придет в голову

10. Например, показать цыпочкам, кто в доме хозяин

11. Наряжаться в костюм улитки

12. Быть менеджером целого магазина

13. А если захочешь — косплеить Тоторо

14. И вообще, лежать там, где застигло внезапное желание отдохнуть

15. Быть вегетарианцем

16. Воображать, что ты на самом деле леопард

17. И даже позволить себе собственного Железного человека

Бонус: ну какой же праздник без торжественного ужина?

А вы уже приготовили подарки своему усатому-полосатому?