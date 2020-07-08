17 фотогеничных животных, которые могли бы хоть сейчас подписать контракт с Vogue

Если бы все эти животные не были так заняты своими «делами», а решили податься в модели, их ждала бы головокружительная карьера. Им не нужно говорить, как повернуть голову и какую позу принять. Любому из них — от филиппинской гарпии до кенийского леопарда — это известно с самого рождения.

Мы в AdMe.ru не в силах больше скрывать от вас эту звериную грацию, нежность и силу, запечатленную известными фотографами. Посмотрите сами — ведь до мурашек же пробирает! А в конце статьи вас ждет бонус — собачий журнал Dogue.

1. «Я живу в Исландии и снимаю лошадей на фоне местных пейзажей»

2. «Близко столкнулся с леопардом в Кении. Этот взгляд...»

3. «Я провел 48 часов рядом с кормящимися на мелководье пеликанами, прежде чем сумел сделать этот снимок. На нем видна каждая деталь»

4. Южноамериканская гарпия — одна из самых крупных птиц в мире. Слопать на обед ленивца, обезьяну и даже броненосца для нее обычное дело

5. У гигантского муравьеда нет зубов. Он тысячами поедает муравьев, пользуясь длинным липким языком, а пушистым хвостом укрывается как одеялом

6. Белоголовый орлан приземляется на Аляске

7. Это галапагосские морские игуаны. Глобальное потепление уничтожает водоросли, которыми они питаются. Нет водорослей — нет игуан

8. Если вы думаете, что прибрежные птицы скучные, просто взгляните на африканского черного кулика-сороку

9. «У каждой лисы своя мордочка. Даже если я встречаю ее годы спустя, я узнаю ее по чертам, которые не изменились с тех пор, когда она была маленькой»

10. Японские журавли отмечают свое соединение пением и парным танцем. Это редкие птицы, их осталось не больше 2 тысяч

11. Леопарды по натуре одиночки. Это редкий момент, когда самка показывает самцу свою нежность

12. «Я сделал это фото, балансируя с фотоаппаратом на краю раскачивающейся на волнах лодки, и чуть не упал в ледяное море. Но это того стоило»

13. «Тайпан Маккоя — самая ядовитая змея на Земле. Мы заставили ее плавать целый час, чтобы успокоить, но и после этого она была неуправляема. Мне удалось поймать лишь миг, чтобы сделать снимок»

14. Чтобы защитить потомство от хищников, самец апогона кольцехвостого вынашивает икру в собственном рту

15. Любовь...

16. «Ну возьмите уже мою кошку на обложку»

17. «Мне удалось сделать вот такой снимок моей собаки Пом»

Бонус: в сети переименовали Vogue в Dogue и помещают на обложку журнала собак