17 фотогеничных животных, которые могли бы хоть сейчас подписать контракт с Vogue
Если бы все эти животные не были так заняты своими «делами», а решили податься в модели, их ждала бы головокружительная карьера. Им не нужно говорить, как повернуть голову и какую позу принять. Любому из них — от филиппинской гарпии до кенийского леопарда — это известно с самого рождения.
Мы в AdMe.ru не в силах больше скрывать от вас эту звериную грацию, нежность и силу, запечатленную известными фотографами. Посмотрите сами — ведь до мурашек же пробирает! А в конце статьи вас ждет бонус — собачий журнал Dogue.
1. «Я живу в Исландии и снимаю лошадей на фоне местных пейзажей»
2. «Близко столкнулся с леопардом в Кении. Этот взгляд...»
3. «Я провел 48 часов рядом с кормящимися на мелководье пеликанами, прежде чем сумел сделать этот снимок. На нем видна каждая деталь»
4. Южноамериканская гарпия — одна из самых крупных птиц в мире. Слопать на обед ленивца, обезьяну и даже броненосца для нее обычное дело
5. У гигантского муравьеда нет зубов. Он тысячами поедает муравьев, пользуясь длинным липким языком, а пушистым хвостом укрывается как одеялом
6. Белоголовый орлан приземляется на Аляске
7. Это галапагосские морские игуаны. Глобальное потепление уничтожает водоросли, которыми они питаются. Нет водорослей — нет игуан
8. Если вы думаете, что прибрежные птицы скучные, просто взгляните на африканского черного кулика-сороку
9. «У каждой лисы своя мордочка. Даже если я встречаю ее годы спустя, я узнаю ее по чертам, которые не изменились с тех пор, когда она была маленькой»
10. Японские журавли отмечают свое соединение пением и парным танцем. Это редкие птицы, их осталось не больше 2 тысяч
11. Леопарды по натуре одиночки. Это редкий момент, когда самка показывает самцу свою нежность
12. «Я сделал это фото, балансируя с фотоаппаратом на краю раскачивающейся на волнах лодки, и чуть не упал в ледяное море. Но это того стоило»
13. «Тайпан Маккоя — самая ядовитая змея на Земле. Мы заставили ее плавать целый час, чтобы успокоить, но и после этого она была неуправляема. Мне удалось поймать лишь миг, чтобы сделать снимок»
14. Чтобы защитить потомство от хищников, самец апогона кольцехвостого вынашивает икру в собственном рту
15. Любовь...
16. «Ну возьмите уже мою кошку на обложку»
17. «Мне удалось сделать вот такой снимок моей собаки Пом»
Бонус: в сети переименовали Vogue в Dogue и помещают на обложку журнала собак
А у вас есть фотографии ваших питомцев, которыми вы гордитесь?
Фото на превью imanicole / Reddit