17 фото с животными, подписи к которым делают изображение в 100 раз уморительнее
Пора признать, что смартфоны нам нужны в основном для того, чтобы делать сотни снимков наших питомцев: ну как не запечатлеть эти лапоньки, и умильные глазки, и изысканные позы, и просвечивающие на солнце ушки! А потом выкладывать их в сети с комичными подписями, чтобы не только мы порадовались. Что нам, жалко, что ли? А пользователям, которые достигли высот в придумывании остроумных комментариев к фото животных, и вовсе удалось прославить своих любимцев на весь интернет.
Мы в AdMe.ru любим свою работу, но особенное удовольствие нам доставляет делать вот такие генерирующие радость фотоподборки. А в конце статьи вас ждет бонус — первое в мире фото котокактуса.
«Психотерапевт: «Кота-улитки не существует».
Кот-улитка:
«В Москве установлен новый рекорд давления»
«Отвлекитесь от своих дел и посмотрите, как котик произносит артикль the»
«Экзотическое растение „котения толстопопая“»
«А можно как-то потише на работу собираться?»
«Кусь в яблоках»
«Как я сплю после того, как целый день ничего не делал»
«Если ваше кресло не оборудовано подкотейником, то фигня это, а не кресло»
«Каждое утро, когда приходишь на кухню ставить чайник»
«Вожди хитромордых — Гордый Кусь и Ночной Тыгыдык»
«Я: иду в туалет, не взяв с собой кота.
Мой кот: „Ну здравствуй, предатель“»
«Я просто делаю свою работу»
«Одинокий пельмень, прилипший ко дну кастрюли»
«— Почему ты светишься?
— Я хорошо покушал, а потом спал 10 часов. Я счастлив, вот и все»
«Рыбов давай!»
«Когда все аргументы в споре закончились»
«Та самая батина шапка из 1996-го»
Бонус № 1
Бонус № 2: «Я и мой тяжелый характер»
А у вас есть фото вашего питомца, которое вы показываете знакомым, потому что мир должен узреть это пушистое совершенство?