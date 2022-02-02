17 фото с животными, подписи к которым делают изображение в 100 раз уморительнее

Пора признать, что смартфоны нам нужны в основном для того, чтобы делать сотни снимков наших питомцев: ну как не запечатлеть эти лапоньки, и умильные глазки, и изысканные позы, и просвечивающие на солнце ушки! А потом выкладывать их в сети с комичными подписями, чтобы не только мы порадовались. Что нам, жалко, что ли? А пользователям, которые достигли высот в придумывании остроумных комментариев к фото животных, и вовсе удалось прославить своих любимцев на весь интернет.