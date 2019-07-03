17 фото котика с человеческими эмоциями (Сохраните себе на случай плохого настроения)
Котик Ах Фэй, чье имя переводится с китайского как «толстячок», имеет все шансы стать новой звездой интернета. Всему виной его эмоциональность. Не каждый человек может продемонстрировать на лице такой спектр чувств. Хозяйка кота Танг Чанг решила не прятать от мира своего любимца и завела ему страничку в инстаграме.
Мы в AdMe.ru заходим посмотреть на Ах Фэя, когда дела совсем не клеятся. Всего несколько снимков этого милашки, и мы снова улыбаемся.
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Может, ваши котики еще эмоциональнее? Делитесь их фотографиями в комментариях.