17 пушистиков, которые влюблены в своих хозяев по самые кончики ушей и не стесняются это демонстрировать

Решаясь завести домашнего питомца, каждый из нас преследует свои цели. Кто-то хочет поддержки и любви, кто-то желает обрести верного друга, ну а кто-то просто любит зверей и обожает заботиться о них. Но вот для животного вариант всего один: хозяин становится ему и другом, и родителем, и вообще самым главным существом на планете. И когда собаки и кошки показывают нам свои чувства, это трогает до глубины души.

Сегодня мы в AdMe.ru увидели в сети фото, которые демонстрируют, насколько домашние питомцы души не чают в своих хозяевах. Надеемся, и вам станет теплее на сердце после прочтения этой статьи. А в бонусе — доказательство того, что в некоторых пушистых столько любви, что они готовы отдавать ее всем подряд, притом в самых неожиданных местах.

«Кажется, он любит меня так же, как и я его»

«Каждый раз, когда я в плохом расположении духа лежу в кровати, мой мальчик устраивается рядышком»

«Я рад знать, что он доверяет мне и чувствует себя комфортно. Обожаю это чувство»

«Позволь мне любить тебя!»

«Моя жена приболела. И пес это понял... Клянусь, мы не заслуживаем собак»

«Не представляю, что же я сделал, чтобы заслужить такой взгляд!»

«Он появился в нашей семье несколько недель назад и был очень застенчив. Сегодня он впервые залез ко мне на колени и сделал так»

«Этому малышу понадобился целый год, чтобы по-настоящему согреться в наших объятиях. Но это произошло! Он спит вот так каждую ночь»

«Каждый раз, когда мой парень снимает футболку, кошка крадет ее, играет с ней, кусает и катается по полу. Она его просто обожает!»

«Мое сердце просто не способно вместить всю ту любовь, которая горит в ее глазах»

«Моего кота зовут Начо, ему 15 лет. И его любимейшее место — рядышком со мной»

«Вчера мне сделали операцию. И с тех пор моя кошка Ава лежит вот так...»

«Не видел свою собаку полгода. И вот я сидел и пялился в телевизор, а она подошла, легла рядом и просто смотрела на меня несколько часов»

«Моему папе пришлось в последнее время побороться со стрессом. И мы купили ему собаку, чтобы он чувствовал поддержку. Судя по всему, цель успешно достигнута»

«Проводила сына в колледж сегодня. А вечером наша собака привела меня к двери спальни сына, чтобы я открыла ей дверь и она смогла устроиться на краешке его кровати»

«Моя собака в течение года каждый день ждала меня с работы, сидя у окна. А когда ее не стало, кошка начала делать то же самое»

«Улыбка моего пса — самое чистое, что только может быть в этом мире»

Бонус: «Сегодня в ветклинике мой пес поцеловал врача, пока тот измерял его давление»