17 эмоциональных животных, которым поверил бы даже Станиславский

Когда наши любимые питомцы годами находятся с нами бок о бок, мы привыкаем и к их привычкам, и к их мимике. Но иногда даже самые спокойные животные могут удивить настолько эмоциональной реакцией, что рука невольно сама тянется к телефону, чтобы сделать снимок.

Мы в AdMe.ru не устаем любоваться широчайшей палитрой эмоций животных, фото которых хозяева активно выставляют в сеть. А в бонусе вас ждет доказательство того, что не только котики и собачки способны впечатляюще показывать свои чувства.

Взгляд, который красноречивее любых слов

«Когда возвращаемся с собакой с прогулки, у кошки такой вид, будто она надеялась, что я сдам собаку туда, откуда взяла»

Притворяется, что не слышит звук воды для ее купания

Когда гладят vs когда перестали гладить

Когда собираешься идти на работу, а тут такое...

Искреннее счастье не скрыть

«Взяла ее на руки в зоомагазине и уже не смогла отдать»

Когда искупали с шампунем

«Тэнк с нетерпением ждет своего первого похода»

Когда кот обескуражен тем, что ты его нашел

Когда впервые попробовал вкусняшку

Когда хочешь зайти, но тебя не замечают

«Фотодоказательство того, что кошка моей сестры просто „в восторге“, когда я за ней приглядываю»

Когда уже просто смирился с тем, что нужно купаться

Когда твой хозяин может похвастаться впечатляющей коллекцией твоих фото в амплуа злюки

«Распечатали самое эпичное фото нашего кота»

«Благодаря твоей любви я забываю про все проблемы»