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17 домашних питомцев, чья реакция на непогоду бесценна

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Каждый по-своему реагирует на приближение дождя. У кого-то крутит колени, кому-то все равно, а кто-то любит такое время больше яркого солнца. Замечали ли вы, что наши питомцы переживают то же самое, и порой даже сильнее? Некоторые из них прячутся в самый темный угол, чтобы их никто не нашел, а другие плевать хотели на все это — они будут веселиться.

AdMe.ru отыскал несколько пушистых морд, которые всем своим существом демонстрируют личное отношение к этому вашему дождю.

«Когда моя собака гуляла на улице, пошел дождь. Вот так она решила сообщить мне об этом»

© dogmom050502 / Reddit

«Птички прячутся от непогоды в моей спальне»

© rothersidelife / Reddit

«Моя собака любит спать под пледом, когда на улице плохая погода»

© StiVo_TkeR / Reddit

«Она испугалась шторма, поэтому мы обнимаемся»

© dracona / Reddit

«Мой пес превращается в короля драмы, когда я пытаюсь его вывести на улицу в дождь»

© rbs1325 / Reddit

«Кажется, он переживает из-за погоды за окном»

© Chriskorsch / Reddit

«Мой кот выбрался утром на улицу, хотя я не хотел его выпускать»

© ST86X / Reddit

«Вернувшись домой, я увидел злую, мокрую мордашку».

«Мой пес после такого всегда находит кота в доме и отряхивается прямо возле него»

© bitchyswiftie / Reddit

«У кого-нибудь еще есть кролик, который невероятно счастлив во время мелкого дождя?»

© cry-babby / Reddit

«Моя собака расстроена из-за плохой погоды, потому что не может играть на улице»

© Unknown user / Imgur

«Мой кот любит сидеть под дождем»

© coffeetime20cups / Reddit

«Мой офисный приятель ненавидит грозу, поэтому он прячется под столом»

© The-Cynicist / Reddit

«Мои коты боятся грозы. Во время вчерашней я нашел их вот так»

© is4cats2many / Reddit

«Весит 50 кг и боится грома?»

© Unknown user / Imgur

«Зара радуется солнцу после 3 дождливых дней»

© DevilSweet / Reddit

«Я так люблю копаться в земле во время дождя! Но моей семье это не нравится, интересно почему?»

© jellybeanz_z / Reddit

«Обиженная булочка даже не смотрит на меня после того, как я запретил ей выходить на улицу во время ливня»

© necronia / Reddit

А как ваш питомец реагирует на изменение погоды?

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