17 домашних питомцев, чья реакция на непогоду бесценна

Каждый по-своему реагирует на приближение дождя. У кого-то крутит колени, кому-то все равно, а кто-то любит такое время больше яркого солнца. Замечали ли вы, что наши питомцы переживают то же самое, и порой даже сильнее? Некоторые из них прячутся в самый темный угол, чтобы их никто не нашел, а другие плевать хотели на все это — они будут веселиться.

AdMe.ru отыскал несколько пушистых морд, которые всем своим существом демонстрируют личное отношение к этому вашему дождю.

«Когда моя собака гуляла на улице, пошел дождь. Вот так она решила сообщить мне об этом»

«Птички прячутся от непогоды в моей спальне»

«Моя собака любит спать под пледом, когда на улице плохая погода»

«Она испугалась шторма, поэтому мы обнимаемся»

«Мой пес превращается в короля драмы, когда я пытаюсь его вывести на улицу в дождь»

«Кажется, он переживает из-за погоды за окном»

«Мой кот выбрался утром на улицу, хотя я не хотел его выпускать»

«Вернувшись домой, я увидел злую, мокрую мордашку».

«Мой пес после такого всегда находит кота в доме и отряхивается прямо возле него»

«У кого-нибудь еще есть кролик, который невероятно счастлив во время мелкого дождя?»

«Моя собака расстроена из-за плохой погоды, потому что не может играть на улице»

«Мой кот любит сидеть под дождем»

«Мой офисный приятель ненавидит грозу, поэтому он прячется под столом»

«Мои коты боятся грозы. Во время вчерашней я нашел их вот так»

«Весит 50 кг и боится грома?»

«Зара радуется солнцу после 3 дождливых дней»

«Я так люблю копаться в земле во время дождя! Но моей семье это не нравится, интересно почему?»

«Обиженная булочка даже не смотрит на меня после того, как я запретил ей выходить на улицу во время ливня»