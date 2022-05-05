17 домашних питомцев, которых кто-то назовет страшненькими, а мы считаем, что у них просто такой шарм

«Красота в глазах смотрящего» — это изречение бытует со времен античной Греции. Пусть кто-то в ужасе жмурится при одном взгляде на этих питомцев, хозяева все равно будут считать своего любимца очаровашкой. И будут правы, потому что не бывает страшненьких животных, бывают нелюбимые.

Мы в AdMe.ru решили сами полюбоваться и другим показать таких котиков и собачек, чья внешность далека от идеала, но зато у них яркая индивидуальность и бьющая через край харизма.

«Моя страшненькая собачка»

«Моя подруга-ветеринар прислала мне сообщение: „Вот собака дня“, и я потеряла дар речи»

«Что не так с моим котом?»

Вы пробовали его выключить, а потом снова включить? © Unluckyluk13 / Reddit

«Я купил Сократа 3 месяца назад со скидкой „на уродливую собаку“, потому что у него нет хвоста»

Скидка на уродливую собаку?! Ух ты. Я думаю, он очарователен, с хвостом или без хвоста. © OakIslandCurse / Reddit

«Никогда не любил кошек, но у меня в сарае появились бездомные котята. Все говорили, что эта кошечка слишком уродливая, поэтому я решил взять именно ее»

Она невероятно красивая! Такая уникальная мордочка. © Wild-Kitchen / Reddit

«Это Бесси, помесь китайской хохлатой собаки и французского бульдога. Она не умеет сидеть прямо. Люди говорят, что она некрасивая, но я ее очень люблю»

Она мое тотемное животное. Я начинаю каждый день с такими же лицом и волосами. © lazeedavy / Reddit

«Котенок моего кузена»

«У Рубена самый симпатичный прикус. Мы его прозвали Мистер Поцелуй»

«Эта крошка — мой фаворит. Она родилась такой страшилкой, что мы назвали ее Джаба»

«Сейчас она выросла и стала самой красивой. Синдром гадкого утенка».

«Его обычная мордочка, его пересохшие губы и то, как он улыбается»

Извините, но это самая нелепая собака из тех, что я видел. © Euphonysm / Reddit

Когда ты настолько страшненький, что даже очень милый

«Мой Бип»

Дайте ему носок и освободите его. © camdevydavis / Reddit

«Маленькая Луна»

Вы случайно обзавелись очень милым гоблином. © Darth_Aracnus / Reddit

«Собака-спасатель моего друга. Однажды ребенок захотел его погладить, но разрыдался, когда увидел эту мордаху»

Ему нужно было почистить зубы. © flibbovic / Reddit

«Может, и не очень милый, но я думаю, что он настоящий юный джентльмен»

Ха-ха, какая забавная шутка. Ваша собака очаровательна! Собаки созданы для того, чтобы быть милыми. Это в их ДНК. © dogtron64 / Reddit

«У моей девочки-мопса нет уха, и она может быть немного страшненькой, но она самая милая на свете»

«Усыновила эту уродливо-красивую кошечку. Ей 4 месяца, а она умещается в моей ладошке. Как видите, у нее очень большие уши и странные глаза»