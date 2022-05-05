17 домашних питомцев, которых кто-то назовет страшненькими, а мы считаем, что у них просто такой шарм
«Красота в глазах смотрящего» — это изречение бытует со времен античной Греции. Пусть кто-то в ужасе жмурится при одном взгляде на этих питомцев, хозяева все равно будут считать своего любимца очаровашкой. И будут правы, потому что не бывает страшненьких животных, бывают нелюбимые.
Мы в AdMe.ru решили сами полюбоваться и другим показать таких котиков и собачек, чья внешность далека от идеала, но зато у них яркая индивидуальность и бьющая через край харизма.
«Моя страшненькая собачка»
- Она не страшненькая, у нее просто круговое зрение. © mafoolat / Reddit
«Моя подруга-ветеринар прислала мне сообщение: „Вот собака дня“, и я потеряла дар речи»
«Что не так с моим котом?»
- Вы пробовали его выключить, а потом снова включить? © Unluckyluk13 / Reddit
«Я купил Сократа 3 месяца назад со скидкой „на уродливую собаку“, потому что у него нет хвоста»
- Скидка на уродливую собаку?! Ух ты. Я думаю, он очарователен, с хвостом или без хвоста. © OakIslandCurse / Reddit
«Никогда не любил кошек, но у меня в сарае появились бездомные котята. Все говорили, что эта кошечка слишком уродливая, поэтому я решил взять именно ее»
- Она невероятно красивая! Такая уникальная мордочка. © Wild-Kitchen / Reddit
«Это Бесси, помесь китайской хохлатой собаки и французского бульдога. Она не умеет сидеть прямо. Люди говорят, что она некрасивая, но я ее очень люблю»
- Она мое тотемное животное. Я начинаю каждый день с такими же лицом и волосами. © lazeedavy / Reddit
«Котенок моего кузена»
«У Рубена самый симпатичный прикус. Мы его прозвали Мистер Поцелуй»
«Эта крошка — мой фаворит. Она родилась такой страшилкой, что мы назвали ее Джаба»
«Сейчас она выросла и стала самой красивой. Синдром гадкого утенка».
«Его обычная мордочка, его пересохшие губы и то, как он улыбается»
- Извините, но это самая нелепая собака из тех, что я видел. © Euphonysm / Reddit
Когда ты настолько страшненький, что даже очень милый
«Мой Бип»
- Дайте ему носок и освободите его. © camdevydavis / Reddit
«Маленькая Луна»
- Вы случайно обзавелись очень милым гоблином. © Darth_Aracnus / Reddit
«Собака-спасатель моего друга. Однажды ребенок захотел его погладить, но разрыдался, когда увидел эту мордаху»
- Ему нужно было почистить зубы. © flibbovic / Reddit
«Может, и не очень милый, но я думаю, что он настоящий юный джентльмен»
- Ха-ха, какая забавная шутка. Ваша собака очаровательна! Собаки созданы для того, чтобы быть милыми. Это в их ДНК. © dogtron64 / Reddit
«У моей девочки-мопса нет уха, и она может быть немного страшненькой, но она самая милая на свете»
«Усыновила эту уродливо-красивую кошечку. Ей 4 месяца, а она умещается в моей ладошке. Как видите, у нее очень большие уши и странные глаза»
А вы как считаете, домашнего питомца надо выбирать за красоту или по любви?
Фото на превью dwojityv / Reddit
AdMe/Животные/17 домашних питомцев, которых кто-то назовет страшненькими, а мы считаем, что у них просто такой шарм
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