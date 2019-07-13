17 доказательств того, что интеллект животных гораздо выше, чем мы привыкли думать

Кажется, мой кот умнее мужа. Муж не разрешает ему с нами спать в одной кровати, мол, шерсть, все дела. Что кота, соответственно, огорчает. Так он дожидается, пока муж после трудового дня заснет и с видом победителя заваливается с моей стороны и пытается слиться с простынью.