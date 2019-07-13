17 доказательств того, что интеллект животных гораздо выше, чем мы привыкли думать
Животные способны не только слепо следовать командам человека, но и проявлять недюжинную смекалку. Некоторые из них, догадываясь, что на нас производят впечатление их мимика или проявления нежности, давят на нашу сентиментальность, а другие изобретают целые хитроумные схемы, чтобы добиться желаемого.
В одном из тредов пользователи Reddit поделились историями о том, какие умные поступки совершали животные на их глазах. Некоторые из них настолько впечатляющие, что мы в AdMe.ru решили пересказать их вам.
- Я подружился с вороном. Подкармливал его, когда выходил покурить на крыльцо. Как-то раз я обнаружил возле двери пустую пачку сигарет, удивился и выбросил ее. Несколько дней спустя было уже 3 пачки, а рядом с ними — мой ворон. Я потянулся, чтобы выбросить их, но он по какой-то причине стал защищаться. Я расстроился, но все равно дал ему кусочек мяса, на что он подвинул ко мне одну пачку. И я понял: ворон торгуется со мной! Это повторилось еще несколько раз, пока в Миннесоте не наступила зима. © Asiansensationz
- Моя собака часто кладет одну из своих пищащих игрушек рядом с маленькой дыркой в ограде, отделяющей нас от соседей. Пискнет ею и ждет, пока соседский пес подойдет и быстро заберет игрушку, а она налает на него. © Bl00d_0range
- У нас 2 котенка. Однажды, когда мы все собрались за обеденным столом, один из них встал и оперся передними лапами о колени моего отца. Все засмеялись над такой очевидной попыткой украсть еду, и, пока наше внимание было приковано к нему, его сестра прыгнула прямо на стол и украла целую куриную ножку. Они оба убежали и разделили добычу неподалеку. Мы все были впечатлены. © FindingAlaska
- У меня сенегальский попугай. Когда я кладу в его клетку крышку от пластиковой бутылки, он хватает ее клювом, зачерпывает воду из своей формочки, а затем садится на жердочку, держа когтем, и пьет, как будто это чашка кофе. Понятия не имею, где он этому научился! © Nickelbagn
- Моя сиамская кошка как-то раз открыла шкаф на кухне и притащила в гостиную запечатанный пакет с кормом, потому что я забыла покормить ее. © MechaGuru
- Мой бывший сосед по комнате вел себя как придурок по отношению к моему псу. Проходя мимо него, он частенько без предупреждения подпрыгивал к нему и кричал. Однажды, когда сосед пришел домой, мой пес прошел в кухню, спрятался за дверью, дождался, когда тот зайдет туда, и тоже неожиданно выпрыгнул и гавкнул на него. Хороший мальчик. (P. S. Сосед вскоре съехал). © raptorbluez
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Я видел, как шимпанзе в зоопарке хлопал в ладоши, как звезда в каком-нибудь шоу, и, когда посетители так же захлопали, начал танцевать. Он нас подловил. © greatrater
- Несколько лет назад был свидетелем такой ситуации: посреди улицы валялось несколько кусочков хлеба. Ворон пытался подъесть их, но одна соседская собака упорно прогоняла его. Так ворон совершил 3 неудачные попытки и наконец приземлился поодаль. Собака побежала за ним. Ворон снова взлетел и приземлился уже примерно в метре от предыдущей точки. Собака снова побежала за ним. Ворон делал это, пока та не оказалась на другой улице, а затем вернулся и спокойно поел. © RotomGuy
- В детстве мы с другом ходили с нашими отцами пасти овец. Это была холмистая местность, и нам нужно было спуститься с ними вниз по горе. Через какое-то время одна из пастушечьих собак отделилась от нас и убежала, а уже примерно через 15 минут встретила нас внизу с 15 потерявшимися овцами. © bmsbluemountainstate
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Кажется, мой кот умнее мужа. Муж не разрешает ему с нами спать в одной кровати, мол, шерсть, все дела. Что кота, соответственно, огорчает. Так он дожидается, пока муж после трудового дня заснет и с видом победителя заваливается с моей стороны и пытается слиться с простынью.
- Работаю в системе видеонаблюдения «Безопасный город». В общем, большинство животных и даже голуби переходят дорогу на зеленый свет, а люди до сих пор носятся на красный...
- У меня попугайчик, и он приучен к команде «иди какать», знает, как целоваться, а еще любит говорить «эй, гугл», когда хочет привлечь мое внимание, потому что знает, что этой фразой я привлекаю внимание гугла. © birbbs
- Всякий раз, когда я позволяю своей собаке вести меня, куда ей вздумается, и даю свободу передвижения, в 100 % случаев она приводит меня к местному зоомагазину. © _iPood_
- Переехали с мужем в Австралию и завели котофея по кличке Маффин. Долгое время, к нашему огорчению, не получалось наладить с ним контакт, пока муж в шутку не сказал: «Кот-то местный, а стало быть, англоговорящий!» Проверили, и — чудо! — он почти сразу отреагировал на пару простых английских добрых слов. В общем, теперь наш котофей знает два языка, ведь с недавних пор он откликается еще и на имя Кексик. Муж смеется, что скоро наш кот будет знать больше языков, чем он сам.
- Есть у меня собака породы золотистый ретривер. Уж очень любит он купаться. Ездим чаще всего на один и тот же пляж, и мой пушистый друг уже выучил дорогу. Когда подъезжаем, он чуть ли не головой бьется о потолок машины, так ему хочется искупнуться. Но, если мы плаваем вместе, ему всегда кажется, что я тону: подплывает, лапами меня царапает, подставляет шею, чтобы я цеплялась за ошейник, и, как буксирчик, тащит меня на берег.
- У меня мейн-кун. Летом в нашей квартире становится очень жарко, но кот приспособился к этому: он запрыгивает на холодильник, открывает задней лапой дверцу морозилки, а затем залезает туда, чтобы прикорнуть в прохладе. Хитрюга. © musicals4life
- Однажды я кормил хлебом уток (знаю-знаю, нельзя этого делать, но тогда не знал). Подошла цапля, взяла кусочек хлеба, бросила его в воду и поймала рыбу, которая подплыла полакомиться. © Victorymm07
А в вашей жизни случались подобные истории? Какие из них впечатлили вас больше всего?