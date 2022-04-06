17 детенышей животных, от вида которых растает сердце даже бесчувственного сухаря

Когда мы видим животных с «детскими» чертами: круглой мордочкой, крупными глазами и крошечным носиком и губами, — в области нашего мозга, отвечающей за вознаграждение, наступает резкий всплеск активности. И в результате у нас возникает выработанное тысячелетиями естественного отбора желание взять «малыша» и позаботиться о нем — так, как мы сделали бы это с собственным ребенком.

Редакция AdMe.ru убеждена, что у всех нас было за что вознаградить себя за минувшую неделю, и поэтому предлагает вместе насладиться просмотром малышей разных животных и птиц.

«Друг выращивает эму. Решил поделиться фото птенца»

Этого малыша-сервала так и хочется обнять

«Сегодня разразилась буря, и этот малыш потерялся во дворе. Мы оставили его, чтобы он согрелся, пока мы не найдем его маму»

«Сегодня утром у нас родилась лама! Здесь ей около 5 часов»

А это просто маленький козленок с голливудской улыбкой

«Заметил этого бегемотика»

Не вижу бегемотика, вижу связку скрученных полотенец. А если серьезно, щенок просто очаровашка. © nlc89 / Reddit

«Этот пушистик прошмыгнул в мой гараж, когда дверь была открыта. Он дрожал и не двигался, когда я поднял его и вернул в кусты к его братьям и сестрам — кроликам»

А так мило выглядит новорожденная выдра

Этот новорожденный ягненок сегодня появился на свет в Норвегии

«Мы нашли олененка в нашем саду»

«На моей работе у бизона родились дети. Этому малышу всего 4 часа»

«У моей девушки в цветочном горшке вылупился голубенок. Здесь ему уже 6 дней»

Гордая мама-альпака с новорожденным детенышем

«Во время стрижки газона я нашел крольчонка»

«Были у ветеринара, тот сказал, что мы можем сами присмотреть за этим птенцом. Кажется, у нас появился домашний ворон»

«Cегодня я увидел бельчонка на проезжей части и увел обратно в лес. Тот момент, когда он карабкался по моим плечам, был просто волшебным»

«В моторном отсеке грузовика я нашел этого кроху, едва появившегося на свет. Видно, мама родила его там. Через час оставили его в приюте, чтобы о нем позаботились»

«Теперь моя девушка ждет, когда он окрепнет, чтобы забрать его. У меня 2 кошки, и я уже было заявил, что больше заводить не будем. Что ж, Вселенная любит пошутить».