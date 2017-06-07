17 человек, у которых нет кошки, но она вдруг появилась в их доме

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Мало кто станет спорить с тем, что это не мы заводим котов, а они выбирают нас. По какому принципу они это делают — неизвестно. Но это чертовски большая удача — когда кошка выбирает именно тебя своим хозяином. AdMe.ru нашел счастливчиков, которых коты назначили «своими людьми». Только сильно не завидуйте.

Родители пару недель назад стали подкармливать бездомного котенка. Фото было сделано на их крыльце сегодня утром

Он запрыгнул в мою машину и отказывался выпускать меня. Так вот как коты появляются в домах, да?

Кто-то неплохо устроился, пока нас не было. Впервые видим его, кстати

Проходил мимо ванной, когда что-то зацепило мой взгляд. Вернулся, чтобы посмотреть... Но ведь у меня нет кота, насколько я помню!"

«Здравствуйте! А вам кот в доме не нужен случайно?»

Вот уже много лет живу один. А вчера вернулся из бара и понял, что, видимо, теперь нас шестеро

Этот незнакомый нам хитрюга выяснил, как пользоваться дверью для собаки

Пришел с работы. Уснул. Проснулся с этим парнем. Так у меня впервые в жизни появился кот

Судя по его взгляду, кот тоже задумывается, как здесь оказался

Похоже, эта штука придумана специально для таких случаев

Бездомный кот все лето бродил вокруг моего дома. С первыми холодами пустили его погреться — картина через пару часов.

Этот пушистый засранец просто вломился ко мне в дом и захватил его

Открываю шкаф, а там сюрприз. Но я не заводила кота, вообще-то

Выглядит, будто в наше отсутствие у нас были гости

Посмотрите, не стучится ли счастье в ваш дом?