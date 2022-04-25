17 хозяев, которые по щелчку пальцев сделали крутые кадры со своими питомцами
Люди чаще фотографируют своих питомцев, чем детей. И, как ни странно, в большей степени это характерно для женщин, чем для мужчин: многие дамы скорее возьмут в руки камеру, чтобы запечатлеть уморительную позу любимого кота, чем выходку не менее любимого сына.
Женская половина редакции AdMe.ru также регулярно хватается за смартфон в попытках сделать удачный снимок своего любимца. А сегодня мы приготовили для вас фотоподборку тех хозяев, которым это удалось на все 100 %.
«Я сделала снимок тетиной собаки в момент прыжка»
«Уморительная история: мой брат сделал этот снимок, и буквально через секунду пес прыгнул уже на него»
«Этот кадр — чистая случайность. Я и не ожидал, что она прыгнет в этот момент»
«У моей собаки просто самая лучшая жизнь»
Полюбуйтесь на кота-паука, «карабкающегося» по стене
«Я сделал фото своей кошки, пока она умывалась. И теперь просто ржу, глядя на то, что получилось»
Вероятно, именно такая сцена должна была вдохновить создателей «Короля Льва»
Когда пошел искупаться с друзьями и не ожидал такого подвоха
«Я успела отобразить весь характер своего пса на этом снимке: милый простофиля»
«Я без ума от своего снимка с псом в момент, когда он набрал высоту»
«Решили познакомить нашу аусси со щенком бордер-колли друга, но что-то пошло не так»
«Подарил маме котенка, и теперь она регулярно сообщает мне о его проделках»
За секунду до того, как она изящно соскользнула с дивана вниз головой
Он в порядке, это просто попытка привлечь внимание
Она упала на пол и случайно сделала так
«Совершенно нормальная для моего песика поза расслабона»
«Моя девушка играла с кошкой, я разговаривал по телефону и сделал этот кадр»
Ждем ваших снимков домашних любимцев во всей их очаровательной непосредственности.
Фото на превью Azureks / Reddit
Поделиться этой статьёй