17 человек, которые завели домашних питомцев и забыли, что такое спокойная жизнь

Каждый хозяин уверен, что его питомец лучший на свете. И, вне сомнения, каждый хозяин прав. Кошки и собаки делают нашу жизнь лучше и каждый день приносят новые поводы для улыбки. Но еще они мастерски умеют проверять на прочность нашу выдержку и терпение, ведь иногда за ними нужен глаз да глаз.

Мы в AdMe.ru души не чаем в этих усатых негодниках. И сегодня мы подняли себе настроение до небес, рассматривая их фото, которыми поделились пользователи. Пусть и ваш день станет радостнее после прочтения статьи.

«Купил коту новую миску для воды. Он взял и уселся внутрь. Прямо в воду»

«Так, если я это оближу, никто уже не отберет у меня этот батон!»

«Забыл перед уходом закрыть гараж. Прихожу домой и вижу это»

«Ни у кого не спросив разрешения, он просто взял и вмешался в игру»

«Кошка сегодня потерялась. Я обыскала весь свой дом и окрестности, я звала ее, я была в панике, плакала, сходила с ума. А потом подняла глаза наверх...»

«Она вовсе не сожалеет, нет. Она гордится!»

«Это наш кот Бисквит. И сегодня во время перестановки дивана мы услышали странный стук. Перевернули и обомлели: вот где все его 26 мышек, купленных за 3 года»

«Не уделил ему достаточно внимания, так он решился на акт вандализма»

«Он просто уничтожил их»

«Оставила кухню без присмотра всего на 2 минуты»

«Мой папа жалуется, что никогда не может поесть в тишине и покое»

«Моя собака застряла в подвале и не звала на помощь из вежливости. Вот каким образом я ее нашел»

Маленький бегемотик

Начало прогулки и середина

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Комментарии излишни

«Обыскался своего кота сегодня, а потом случайно обнаружил его. Он пялился на меня вот так»