17 человек, которые привели собаку к парикмахеру и забрали совершенно другого питомца

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Каждому известно, что новая жизнь начинается с новой стрижки. И, видимо, это работает и в отношении наших маленьких пушистых друзей. Просто посмотрите на песелей из этой статьи и убедитесь в этом сами.

AdMe.ru отобрал 17 фото «до и после», доказывающих, что один поход к парикмахеру способен творить чудеса.

17. Померанский Мишка Тедди

16. «Отвел собакена к парикмахеру. Забрал другого собакена»

15. «На улице 32 °C, так что моему одноглазому Снагглзу нужен парикмахер»

14. «Каждый раз, когда Луну подстригают, мне кажется, что собаку подменили»

13. Ухоженная собака — счастливая собака

12. Как помолодеть на пару лет

11. После 5 часов упорной работы

10. «Первая стрижка. Это все еще моя собака?»

9. «Мне так приятно снова видеть эту угрюмую мордашку»

8. Как стать настоящей леди

7. Из дикого зверя в милого медвежонка

6. Перевоплощение йорка

5. «У моего щенка Отиса была первая стрижка. Не уверен, что мне вернули ту же собаку»

4. Из Чубаки в собаку!

3. «Моя собака выглядит так, словно начинает жизнь с нуля»

2. Новая стрижка = новая собака

1. Немного азиатского шарма

А вы часто водите собаку к парикмахеру? Сильно ли меняется ее образ?