17 человек, которые привели собаку к парикмахеру и забрали совершенно другого питомца
Каждому известно, что новая жизнь начинается с новой стрижки. И, видимо, это работает и в отношении наших маленьких пушистых друзей. Просто посмотрите на песелей из этой статьи и убедитесь в этом сами.
AdMe.ru отобрал 17 фото «до и после», доказывающих, что один поход к парикмахеру способен творить чудеса.
17. Померанский Мишка Тедди
16. «Отвел собакена к парикмахеру. Забрал другого собакена»
15. «На улице 32 °C, так что моему одноглазому Снагглзу нужен парикмахер»
14. «Каждый раз, когда Луну подстригают, мне кажется, что собаку подменили»
13. Ухоженная собака — счастливая собака
12. Как помолодеть на пару лет
11. После 5 часов упорной работы
10. «Первая стрижка. Это все еще моя собака?»
9. «Мне так приятно снова видеть эту угрюмую мордашку»
8. Как стать настоящей леди
7. Из дикого зверя в милого медвежонка
6. Перевоплощение йорка
5. «У моего щенка Отиса была первая стрижка. Не уверен, что мне вернули ту же собаку»
4. Из Чубаки в собаку!
3. «Моя собака выглядит так, словно начинает жизнь с нуля»
2. Новая стрижка = новая собака
1. Немного азиатского шарма
А вы часто водите собаку к парикмахеру? Сильно ли меняется ее образ?
Фото на превью 슈앤트리 SHU AND TREE / youtube