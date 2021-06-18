17 человек, которые однажды завели больше одной кошки и теперь пытаются справиться с последствиями

Питомцы всегда приумножают уют, любовь и счастье в доме. Особенно если это котики. А когда у вас не один любимец, а как минимум парочка, всего хорошего, с ними связанного, становится еще больше. Только вот 2 кошки на одной территории — это еще и в 2 раза больше шалостей, разбитой посуды и голодных глаз, уставившихся в тарелку с едой, которую вы положили для себя.

Мы в AdMe.ru прекрасно знаем, что такое жить с двумя котиками сразу, и, как никто другой, можем понять героев нашей сегодняшней статьи.

Это казалось милым, когда он был маленьким. А сейчас вообще не смешно

Им очень нравится эта пенопластовая штука, которая была внутри коробки

Ситуация, знакомая всем, у кого есть кошки

Эти двое побывали у ветеринара

«3 кошки и 33 розы на нашу годовщину. И никак не обойтись без гигантской стеклянной коробки, чтобы защитить их всех друг от друга»

У них есть еда в миске. Им просто нравится быть негодниками

Есть только 2 варианта, как удобно устроиться поспать

«Никакой тебе еды, человек»

«Мои кошки были достаточно любезны и позволили мне положить несколько своих вещей в их новый „домик“»

«Мои кошки уничтожили стойку со специями, пока я была на работе. Теперь в квартире повсюду специи и осколки. А они хотят, чтобы их кормили. Прямо СЕЙЧАС»

«Они целых 5 минут сидели вот так. Как бы там ни было, я начинаю верить в сверхъестественное»

«Один из них уделал ковровое покрытие у входа. Завтра у меня гости, пришлось тщательно все убирать. Они пришли посмотреть»

«Две мои недавно „усыновленные“ кошки осуждающе смотрят на меня, пока я примеряю новую одежду»

«Как будто им больше царапать нечего. Тьфу»

«Никаких шансов спокойно съесть грушу в этом доме»

Они ждут. Ждут, когда человек-грелка наконец займет свое место

«Завели двух котиков, потому что слышали, что кошки ведут себя спокойнее, если у них есть друг. Мой бедный суккулент теперь знает, что это неправда»