16 человек, которые не хотели котов, но усатые морды решили иначе

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Говорят, чтобы завести кота, нужно поставить на пол открытую коробку. Через пару минут в ней обязательно появится какая-нибудь пушистая попа. На деле процесс сложнее, хотя некоторые наши герои утверждают: животные у них появились чуть ли не из воздуха.

Мы в AdMe.ru знаем: ничто не заряжает позитивом лучше, чем порция добрых историй или подборка фотографий питомцев, а еще лучше и то и другое.

1. «От меня ушел муж. Я сделала то, что и любая женщина, — пошла по магазинам. Случайно попала на выставку кошек. Одна из них вдруг начала выть и царапать стекло. Через 5 минут мы уже ехали домой»

2. «Однажды вернулся домой с работы, бросил полотенце на пол и увидел, как из-под кровати высовывается чья-то лапа и крадет это полотенце. Кошку оставил»

3. «Местная кошка окотилась и ушла жить в другое место. Перетащила всех котят, а одного потеряла. Я нашел его почти бездыханным прямо на дороге»

4. «Стоял на балконе, и ко мне запрыгнул кот. Я его погладил и понес по соседям искать хозяев. Никто не узнал. Теперь его зовут Борис Бритва»

5. «Когда я выбирал котенка, то смотрел британцев, мейнкунов, сфинксов. А потом на работу пришло оно с мазутом на ушах и сожрало мой обед»

6. «Как-то ночью в отель, где я работал, 2 женщины принесли котенка и умоляли меня найти ему дом. Я обзвонил всех, кого мог. В итоге забрал себе»

7. "Это Дарт Вейдер. Его принесли мне со словами: "Если не возьмешь, его съедят собаки"‎. Я взяла"

8. «Купила котенка за $ 25. Он был больной и почти не ел. Хозяйка поила его пивом и постоянно возила в багажнике машины, чтобы удивить друзей на вечеринке»

9. «После работы нашли под машиной котенка. Сердце дрогнуло у всех. Теперь он новый слесарь в нашей бригаде»

10. «Этот кот не уживался в семьях, и его решили усыпить. Историю рассказали по радио, и 3 моих друга сразу позвонили мне! Не смог проигнорировать этот знак»

11. «Подобрали черного некастрированного кота. Он много ел и все время орал: то впусти, то выпусти. Решили, что паразиты. Начала за ним следить и нашла за занавеской еще трех точно таких же котов!»

12. «Поехали сплавляться на байдарках. Ночью слышали писк котят. Хотели просто покормить, но в итоге увезли домой»

13. «Взяли котенка с улицы. Потом на лестничной клетке его увидели: сбежал! Загнали домой. А дома сидит наш кот. Второго тоже оставили»

14. «Утром проснулся от мяуканья кота, которого у меня нет. Звук шел как будто из дивана. Разрезал диван и достал. Не знаю, как он попал туда, но теперь он мой!»

15. «За день я трижды прошел мимо. На 4-й не выдержал и взял»

16. «Полтора года назад в квартиру забежал котенок. Оставил. Через год забежал еще один — опять оставил. Оказалось, что это не котенок, а беременная кошка, которая принесла мне еще четверых»

Поделитесь и вы историей появления в вашем доме питомца. Не забудьте приложить фото, чтобы он получил свою порцию лайков.