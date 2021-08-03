17 человек, которые набрались терпения и сумели подружить кошку с собакой. Ну почти

Наверняка все слышали фразу «Жить как кошка с собакой», что означает «жить недружно, постоянно ссорясь». Считается, что эти животные не ладят друг с другом. Тем не менее есть смельчаки, которые все-таки рискнули завести обоих — и не прогадали.

Мы в AdMe.ru согласны с тем, что, когда кошка с собакой живут под одной крышей, это как минимум нескучно. А для скептиков — подборка этих уморительных фотографий.

«Это моя кошка. Но это не ее кровать! Мой пес — слабак»

«Я включил канал для животных, чтобы успокоить собаку, которая боится грозы. И моя кошка присоединилась к ней»

Этот кот всегда защищает своего маленького друга

«Мой кот ненавидит собаку, но моя собака безумно любит его и всегда пытается прижаться к пушистому боку»

Лучшие друзья

«Мордочка моего кота, когда собака хочет внимания»

«Каждый раз, когда мою им лапы после улицы, кот залезает в ванну и утешает их»

«Мои кошка и собака были в разлуке 4 дня. Я думаю, кошка счастлива, что они воссоединились»

Семейство китайских хохлатых и кошка породы донской сфинкс. Попробуйте угадать, где кто

«Моя собака и кошка заснули, соприкасаясь лапами»

«Моя кошка всегда смотрит на собаку, а затем ложится в ту же позу, что и она»

«Вернулись с прогулки. Кажется, кошка надеялась, что я сдам собаку туда, где взяла»

«Моя кошка увидела, что собаку расчесывают, и подбежала, чтобы ее тоже причесали»

«Реакция моей кошки на то, что собака брата приезжает в миллионный раз»

«Мой Оreo-кот и моя собака обнимаются»

«Моя кошка, которая обычно безразлична к моей собаке, не отходит от нее с тех пор, как та вернулась домой из больницы»

«Нашел эту кошку на улице, и она влюбилась в мою собаку. Моя собака не так счастлива, но все понимает»