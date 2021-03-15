17 питомцев, чей интеллект всегда был на высоте, просто их хозяева об этом не подозревали
Домашние любимцы часто выкидывают разные фортели: пакостничают, принимают странные позы, забавно спят или просто дурачатся. Но бывают случаи, когда животные понимают, что ситуация серьезная и нужно вести себя соответственно. И тогда они проявляют недюжинную смекалку, чтобы — в шутку — обвести вокруг пальца, помочь решить какую-то проблему или даже спасти жизнь.
Мы в AdMe.ru не перестаем поражаться интеллектуальным способностям братьев наших меньших. И примеров их находчивости становится больше благодаря пользователям сети, которые активно делятся историями о своих любимцах.
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Работаю на судне. Последний день выгрузки. Я вижу, как в сторону нашего теплохода идет кот и запрыгивает на палубу. Ну особого внимания никто не обратил на это. Мы выгрузились и уже в море заметили, что кот остался с нами. Решили на ближайшей стоянке вызвать лодку и передать его на берег. И вот стоянка, кота нету. Искали всем экипажем, никак не могли найти. Думали, за борт выпрыгнул. Опять отходим, смотрим — кот сидит на баке. Так было несколько раз.
К нему уже все привыкли, даже имя дали — Шкипер. Но вот подошли мы к Самаре загружаться. А там голубей очень много и котов. Я вижу, как Шкипер с борта прыг — и к котам, точнее к кошке беленькой. Мы думали, вернется. А он так в Самаре и остался. Боцман тогда сказал мне: «Видишь, сколько Шкипер преодолел, по меркам кота полмира с нами прошел, и все ради любви». © Serzhik0408 / Pikabu
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Звонит утром будильник в телефоне, я его отключаю и делаю вид, что сплю дальше. Через пару минут подходит кот и пытается меня гипнотизировать — смотрит в упор. Потом осторожно трогает лапой лицо, затем пару раз тыкается мокрым носом. Если все это не срабатывает, цепляет когтями край одеяла, пятится и стаскивает его с меня. И так всегда, если я не встаю после звонка будильника. Уже традиция. © «Подслушано» / Ideer
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Еще когда жила с родителями, всегда было по несколько собак. Самым умным был «дворянин» Бим. Это был единственный пес, которого привел в дом папа со словами: «Пусть переночует у нас, а то на улице гроза, а утром если уйдет, то уйдет». Утром я повела собак гулять, и Бим ушел. А вечером вернулся. И так и повелось: до тех пор, пока он сам мог ходить, уходил утром и возвращался вечером.
Рядом были 2 мясных магазина. Бим вдохновенно попрошайничал, сидя на ступеньках. Голодные 90-е и Бим, перекрывающий своей филейной частью половину лестницы, но со взглядом сиротки. Когда нам приходилось идти в эти магазины, он делал вид, что с нами незнаком. А когда мы подобрали беременную собаку, Бим притащил ей мяса. © Евга / AdMe
«Зашла на кухню, где оставила телефон, и нашла там Мартини, делающего селфи. Он лизал дисплей и каким-то образом активировал камеру».
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Мой пес обожает теннисные мячики, а кот любит отбирать их у него и садиться на мячик, будто наседка. И, конечно, собака начинается беситься. Как-то мне это надоело и я, уходя на работу, дал псу около 10 штук этих мячиков. Но когда я вернулся домой, обнаружил потрясающую картину: кот закатил все мячики в угол и сидел охранял их от собаки. © LiterallyOuttoLunch / Reddit
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Пришла с работы домой, будучи жутко голодной. Поставила греться суп на плиту и нечаянно уснула. Проснулась из-за того, что кошка лупила лапой по голове и мяукала. По квартире уже растянулся сизый дым. © «Подслушано» / Ideer
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Раньше мы отвозили кота на лето на дачу. И в один прекрасный день мы приезжаем, а Кузька с раной на лапе. Мы, естественно, его в переноску — и к врачу. Но не тут-то было! Этот зверь ломает ее и убегает в закат. Переноску починили, сели ждать, когда же вернется наш кошачий Халк. Через какое-то время он решил, что, похоже, еще не всех котов отогнал от своей территории. И мы видим, как в соседских кустах Кузьма дерется с другим котом, да так, что серый пух его противника летит во все стороны. После победы наш довольный собой воитель лезет через забор обратно на наш участок и тут замечает нас. И резко меняет свое поведение с боевого на жалобное мяуканье и прихрамывание на ту пораненную лапку. К ветеринару мы его с горем пополам таки довезли.
«Наш воитель Кузьма».
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Каждое утро ко мне приходит бабушка-кошка. Тяжело взбирается на террасу, смотрит укоризненно через стеклянную дверь, гипнотизируя взглядом. Молча. Вышел, хотел погладить — она отходит в сторону. Ну ладно, не хочешь — как хочешь. Ушла кошка. На следующее утро снова сидит. Вынес молочка, они полакала и ушла, на прощание бросив взгляд, в котором читалось: «А ты не безнадежен!»
Купил корм в пакетиках, на следующее утро выставил миску с молоком и тарелочку с угощением. Съела все дочиста, а уходя, мяукнула мне. Посчитал за «спасибо». Пару дней все повторялось. А сегодня притащила мне голубя, положила у двери и сидит гордая. © Serdobol / Pikabu
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Есть у меня кот, который меня любит и спит со мной на кровати. Недавно купили кресло-качалку. Кот кресло облюбовал и теперь строго через день спит ночь у меня, потом ночь на кресле. Откуда у кота система планирования?! © «Подслушано» / Ideer
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Брат сказал, что хочет собаку завести, только не купить, а чтобы она сама его нашла. Идет он как-то с друзьями по улице, и видят они — на остановке сидит мужик, около него несколько собак, и он их подкармливает. Они мимо проходят, а щенок, который среди этих собак был, взял и за ними увязался. Щенок оказался ничейным, хоть и с ошейником. Пес был мелкий, но деловой такой, пошел за ребятами, как будто он давно с ними. Заходят в квартиру, и он зашел, словно к себе домой. Дали ему поесть, он быстро все съел и спать завалился как ни в чем не бывало. Сначала думали хозяев найти, но никто так и не объявился. Брат и говорит, мол, значит, это знак, собаку хотел — вот и нашлась. © VolGor / Pikabu
Тот самый находчивый щеночек.
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У меня была кошка, и она знала, что для того, чтобы напиться воды из-под крана, она должна постучать по вентилю и посмотреть на меня. Мне кажется, будь у нее большие пальцы на лапах, как у нас, она бы сама открывала себе кран. Еще она прыгала на своего брата, если тот начинал драть диван, потому что знала, что это запрещено. Она не только узнавала себя в зеркале, но и вымывала свою шерсть на спине, при этом смотря в зеркало так, чтобы ей были видны нужные места. © AttentionSpanZero / Reddit
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У меня хронический бронхит, любая простуда приводит к осложнениям. Для здоровья нужно гулять, а у меня не хватает сил: выдыхаюсь мгновенно. Завела собаку — огромная зверюга, метис овчарки из приюта. Моя зайка 2 раза в день водит меня гулять. Затаскивает на лестницы и крутые подъемы, сидит и ждет, пока я отдышусь на лавочке, прижимается боком и поддерживает, когда кружится голова. Если ночью кашляю, обязательно придет и проверит, как я, принимаю ли лекарства. За полгода состояние улучшилось настолько, что могу гулять 2 часа, не присаживаясь и не принимая таблетки при этом! Моя собака меня спасает. © «Подслушано» / Ideer
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У сестры был кот Шарль. Однажды он повредил левую заднюю лапку и довольно долго прихрамывал. Бедненькому котику доставались вкусные вещи, с ним были бережны и почтительны. И вот однажды мы сидим в комнате, а кот выруливает из другой и ровненько, изящно так начинает вышагивать по длинному коридору на кухню. На полдороге оборачивается, натыкается на наши заинтересованные взгляды и продолжает свой путь на кухню, прихрамывая на правую заднюю лапу. © psgbel / AdMe
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Недавно осуществила свою давнюю мечту — завела 2 крысок. Эти хитрюги подросли, освоились и начали чудить. Если Тефтелька сидит на плече и ему срочно куда-то нужно, он будет настойчиво дергать человека за кофту, пока тот не сделает ему при помощи руки мостик в нужное крыске место. Еще оба обожают играть в прятки и догонялки со мной. Таскают ночью втихаря теплые вещи к себе в клетку, если им кажется, что там недостаточно тепло. А как-то раз я не могла найти карандаш и вслух сказала: «Куда же я карандаш засунула?» И Апчих притащил его мне, неведомо откуда его взяв.
«Тефтелька и Апчих».
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Наш умный кот сообразил, что наполнитель для лотка находится в большом мешке, и лез туда, если в лотке грязно. Я, конечно, лишь услышав, как он ворошит мешок, тут же летела менять лоток. Так кот понял, что если шуметь мешком утром, то я встаю быстрее, чем по будильнику. Мало ли, вдруг не туда сходит в туалет. Ну и за компанию иду кормить. Теперь утром специально шуршит даже при чистом лотке: будит меня. © Шельн Шелли / AdMe
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Купили мелкую живую рыбу для кошки и запустили в миску с водой. Кошка не ела сырую рыбу, только вареную. Заходим на кухню, а кошка вылавливает рыбу из миски и отдает собаке, а та со стола тащит огурцы и отдает кошке. © Алена Ратушная / Facebook
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Мои дети любили купаться в ванной. Включали воду и садились играть на компьютере. Кошка сидела и ждала, пока вода нальется, потом бежала к ребенку и орала во всю глотку, пока тот не вставал и не шел мыться. Как-то я поставила микроволновку на стиральную машину. Решила проверить, не упадет ли во время отжима. Включила машинку и пошла в комнату белье гладить. Смотрю — кошка прибегает, обращает на себя внимание и бежит на кухню. Пришлось бежать за ней. Поймала микроволновку в последний момент. © Галина Боровская / Facebook
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Была у меня кошка, при гостях не показывалась, всегда пряталась. То, что она у нас есть, люди понимали только по лотку в туалете. Когда мой будущий муж пришел знакомиться с моими родителями (кошке было уже за 10 лет), она, как только поняла, что я домой пришла не одна, сиганула в ванную. Сидим за столом, общаемся, вдруг мама тихо говорит, чтобы я посмотрела в коридор. Смотрю, а там наша Милка сидит и смотрит в комнату. Прошло минут 5, и она уже терлась о ноги своему новому хозяину. Она тогда одобрила мой выбор. © Ana Pag / Facebook
Ваши питомцы наверняка не менее сообразительны, чем герои нашей подборки. Расскажите нам о самом ярком похожем случае с вашим домашним любимцем.