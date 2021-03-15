17 питомцев, чей интеллект всегда был на высоте, просто их хозяева об этом не подозревали

У меня была кошка, и она знала, что для того, чтобы напиться воды из-под крана, она должна постучать по вентилю и посмотреть на меня. Мне кажется, будь у нее большие пальцы на лапах, как у нас, она бы сама открывала себе кран. Еще она прыгала на своего брата, если тот начинал драть диван, потому что знала, что это запрещено. Она не только узнавала себя в зеркале, но и вымывала свою шерсть на спине, при этом смотря в зеркало так, чтобы ей были видны нужные места. © AttentionSpanZero / Reddit

У меня хронический бронхит, любая простуда приводит к осложнениям. Для здоровья нужно гулять, а у меня не хватает сил: выдыхаюсь мгновенно. Завела собаку — огромная зверюга, метис овчарки из приюта. Моя зайка 2 раза в день водит меня гулять. Затаскивает на лестницы и крутые подъемы, сидит и ждет, пока я отдышусь на лавочке, прижимается боком и поддерживает, когда кружится голова. Если ночью кашляю, обязательно придет и проверит, как я, принимаю ли лекарства. За полгода состояние улучшилось настолько, что могу гулять 2 часа, не присаживаясь и не принимая таблетки при этом! Моя собака меня спасает. © «Подслушано» / Ideer

У сестры был кот Шарль. Однажды он повредил левую заднюю лапку и довольно долго прихрамывал. Бедненькому котику доставались вкусные вещи, с ним были бережны и почтительны. И вот однажды мы сидим в комнате, а кот выруливает из другой и ровненько, изящно так начинает вышагивать по длинному коридору на кухню. На полдороге оборачивается, натыкается на наши заинтересованные взгляды и продолжает свой путь на кухню, прихрамывая на правую заднюю лапу. © psgbel / AdMe