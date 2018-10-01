16 животных, выходки которых закончились совсем не так, как предполагалось

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Если бы люди могли проводить все время наблюдая за животными, они бы только это и делали. Ведь эти очаровательные и забавные существа своим поведением дарят нам радость и поднимают настроение. Особенно когда их выходки приобретают совершенно неожиданный поворот — например как у героев нашей статьи.

AdMe.ru покажет 16 смешных гифок с животными, концовка которых развеселит каждого.

«Упс, ошибся дверью. Ухожу, ухожу»

«Камера? Не снимайте, не снимайте, не снимайте!»

Эму увидела кролика

Тюлень внезапно дал каякеру пощечину осьминогом

Наверняка этому котенку снится, как он едет на велосипеде, а потом падает

А поначалу был такой смелый...

«Фу, ну что ты мне предлагаешь, хозяин?!»

Морской котик такой: «Ой, ты не ушиблась?»

«Пойдем, он того не стоит!»

«Пожалуйста, не отпускай меня!»

«Эй, Джек! Бдыщ!»

Енот знает команды лучше, чем собака

«Привет, амиго! Дай пять!»

Самый «жестокий» бой котов из тех, что мы видели

Чего собакам для счастья только надо?!

Решил поиграть, словно с куклой, но потом передумал