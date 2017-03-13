16 животных, у которых что-то случилось впервые
Знакомиться с чем-то новым и неизведанным бывает немного страшно не только людям, но и братьям нашим меньшим. А иногда эмоции животных оказываются куда красочнее и эпичнее.
Поэтому мы в AdMe.ru решили собрать несколько самых искренних кошек и собак, которые так по-разному реагируют на сюрпризы этой удивительной жизни.
Впервые увидел маленьких котят
Первый раз увидел кенгуру
Хозяин первый раз включил пылесос
Кошку впервые вывели на улицу
«Мы забыли сказать коту, что у нас родился ребенок»
Пес, который впервые видит снег
Эти кошки впервые увидели крутящийся потолочный вентилятор
Пес первый раз в метро
«Мой кот всегда пытался запрыгнуть в холодильник, когда тот открывался. И вот у него получилось»
«Мой кот не поленился залезть наверх и подсмотреть, как я принимаю душ»
«Наш кот впервые залез на дерево»
Пес впервые прокатился с горки
Кошки впервые увидели птичек в окошко
Просто пес, который впервые увидел красивые осенние листья
Фото на превью kizkizkiz