16 животных, у которых что-то случилось впервые

Знакомиться с чем-то новым и неизведанным бывает немного страшно не только людям, но и братьям нашим меньшим. А иногда эмоции животных оказываются куда красочнее и эпичнее.

Поэтому мы в AdMe.ru решили собрать несколько самых искренних кошек и собак, которые так по-разному реагируют на сюрпризы этой удивительной жизни.

Впервые увидел маленьких котят

Первый раз увидел кенгуру

Хозяин первый раз включил пылесос

Кошку впервые вывели на улицу

«Мы забыли сказать коту, что у нас родился ребенок»

Пес, который впервые видит снег

Эти кошки впервые увидели крутящийся потолочный вентилятор

Пес первый раз в метро

«Мой кот всегда пытался запрыгнуть в холодильник, когда тот открывался. И вот у него получилось»

«Мой кот не поленился залезть наверх и подсмотреть, как я принимаю душ»

«Наш кот впервые залез на дерево»

Пес впервые прокатился с горки

Кошки впервые увидели птичек в окошко

Просто пес, который впервые увидел красивые осенние листья

Фото на превью kizkizkiz

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