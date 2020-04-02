16 животных, которыми природа хотела всех впечатлить, и ей это удалось

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У природы с фантазией дела обстоят превосходно: ее творения неповторимы и разнообразны. Чтобы увидеть их все, не хватит и целой жизни, но благодаря интернету мы имеем возможность познакомиться с самыми уникальными представителями флоры и фауны не выходя из дома.

Мы в AdMe.ru обожаем животных всего мира, и именно поэтому сегодня познакомим вас с братьями нашими меньшими из самых разных уголков планеты.

Королевский гриф встречается в Южной Америке

Тенрек, или щетинистый еж, обитает на Мадагаскаре

Летучий дракон — род ящериц, живущих в Юго-Восточной Азии

Зубы рыбы-попугая напоминают клюв и помогают соскабливать водоросли с кораллов и поверхности камней

У курчавого арасари перья на голове закручены как ленточки на упакованном подарке

Малайский шерстокрыл перелетает с одного дерева на другое и почти не спускается на землю

Муравей «рыболовный крючок». У него на теле есть настолько острые отростки, что могут прорезать кожу. Когда на муравьев нападают, они сцепляются друг с другом и так защищают себя от хищников

Исполинская акула питается планктоном, просто плавая с открытой пастью и фильтруя через жабры все, что в нее попадет

Молох, или «колючий дьявол», не пьет обычным способом. Вместо этого он «собирает» дождевую воду или росу кожей

Безволосое красное лицо лысого уакари служит индикатором здоровья

Жук Umbonia spinosa обитает в Южной Америке. Шип нужен ему для разрезания побегов растений, соком которых он питается

Синеголовая великолепная райская птица проживает в Индонезии

Зебровый дукер обитает в Западной Африке

Гримпотевтис — род глубоководных осьминогов. Некоторые виды были обнаружены даже на глубине 7 000 м

Хамелеон во всей красе

Комондор, или венгерская овчарка, приспособлен для работы пастухом: благодаря своей шерсти он маскируется в отаре овец