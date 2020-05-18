16 животных, которые созданы природой, чтобы ошеломлять

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Многообразие фауны поражает. В мире не найдется ни одного человека, который смог бы увидеть всех представителей животного мира. Но благодаря интернету мы имеем возможность постепенно знакомиться (хоть и виртуально) с самыми необычными и редкими братьями нашими меньшими. Фотографии из сегодняшней подборки — еще один небольшой вклад в копилку знаний о разных животных планеты.

Мы в AdMe.ru уже делали немало подборок о животных, но их так много, все они уникальны, поэтому мы уверены, что будем еще долго продолжать знакомить вас с яркими представителями фауны.

Зачастую туристы называют бинтуронгов «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства с кошками и манерой передвижения по земле, как у медведя

У кроличьего бандикута красивый длинный шелковистый мех

Пакарана — редкий грызун, который встречается только в 6 странах: Боливии, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Перу, Эквадоре

У фонарницы весьма необычная форма головы

Амазонская рогатка зарывается в листовую подстилку или в почву. Она сидит так и ждет добычу

Гигантский летучий кускус, или большой летающий поссум, — крупнейшее из сумчатых животных, которое способно к парению

Кустарниковая собака — одна из самых необычных собак. Внешне она напоминает выдру, а на лапах у нее есть перепонки

Кинкажу размером с маленькую кошку. Они обитают в Центральной и Южной Америке

Короткоклювая ложнонектарница находится в списке уязвимых видов

Коати имеет такую же длину хвоста, как и тела. Хвост они держат по-кошачьи прямо

Коричневые мышиные лемуры обитают в северной и восточной части Мадагаскара

Из-за отсутствия противопоставленных больших пальцев лазает кагуан не слишком хорошо. По стволу наверх он карабкается резкими короткими толчками

Вытянутое гибкое тело на коротких сильных ногах и длинный тонкий хвост ягуарунди придают ей сходство с лаской или мадагаскарской фоссой

Овцебыки (а еще бизоны и северные олени) — единственные копытные млекопитающие Арктики, пережившие позднеплейстоценовое вымирание

Кускусы — редкие животные из рода сумчатых. Живут на верхушках деревьев в тропических лесах

Ощущая угрозу, карликовый муравьед становится на задние лапы и может ударить своими острыми когтями любого, кто осмелится подойти слишком близко

А какое дикое животное запомнилось вам своей уникальной внешностью или повадками?