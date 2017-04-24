16 животных, которые ни на минуту не хотят оставлять своего человека

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Многие из нас не представляют своей жизни без домашних животных. Питомцы тоже очень к нам привыкают и тяжело переживают разлуку, даже самую короткую. AdMe.ru собрал для вас фото животных, которые ни на минуту не хотят расставаться со своими хозяевами и всюду следуют за ними.

Мой кот просто обожает документалки про природу. И каждый раз он проверяет, смотрю ли я тоже

Моя девушка уснула. Когда я поцеловал ее в щеку, ее собака посмотрела на меня так

Он думал, что его хозяйка утонула

Мою собаку вырвало в 4 утра. Она составила мне компанию, пока я все это убирал

Каждый раз, когда я иду в туалет, я вижу перед собой такую картину

Забей на учебу! Лучше погладь меня!

Пока другие собаки играли в парке, он приглядывал за своим человеком

Она просто берет мою руку и притягивает ее к себе вот так

Мне пришлось положить на стол подушку, чтобы моя кошка не садилась на клавиатуру

Я хотела расслабиться и полежать в ванной, но нет

Жена моего друга и их кошка наблюдают за тем, как ест бродячий котенок, которому они оставили еду

Если я отказываюсь его гладить, он бежит к кому-то другому, а потом проверяет, ревную ли я

Все, что нужно знать о том, что значит быть хозяином кота

Попробуйте найти того, кто будет смотреть на вас так же, как эта собака на своего хозяина

Он очень расстроился, что не видит, как я моюсь. Пришлось сделать так

А это Ленну — собака президента Финляндии, которая очень часто ходит с ним на официальные мероприятия