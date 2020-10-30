16 хитрецов животного мира, проделки которых достойны аплодисментов

Дикий мир поразителен и многообразен. При этом всех животных объединяет одна цель — выжить. Поэтому птицы, рыбы, паразиты, млекопитающие и другие изобретают далеко не банальные способы, чтобы найти себе пропитание или не стать, напротив, чьим-то обедом.

AdMe.ru пришлось придерживать челюсть, чтобы она не отпала от удивления, насколько разнообразны, изощренны, умны, поразительны, пугающи, хитры способы охоты и защиты животных.

Солитеры

При слове «паразит» у многих сразу рождаются мерзкие ассоциации. Но паразиты — это сногсшибательно изобретательные и находчивые существа. Например, длинные ленточные черви солитеры инфицируют ракообразных под названием артемии. После заражения эти ракообразные планктонные организмы из прозрачных становятся ярко-красными. Солитеры не только заставляют раков менять цвет, но и сбиваться в кучи. А нужно это червям для того, чтобы раки стали более заметны для фламинго, которые питаются артемиями. Ведь главная цель солитеров — не попасть внутрь раков, а инфицировать фламинго. Черви лишь манипулируют раками и используют их в своих целях.

Изумрудная тараканья оса

Насекомое Ampulex compressa — это оса-паразит. Этот вид поражает тем, как превращает тараканов в зомби-слуг. Осы жалят тараканов четко в мозг. Тараканы остаются на ходу, способны передвигаться, но отключаются системы, которые отвечают за волю. Оса буквально берет таракана за усы, отводит коричневого зомби к себе в нору и откладывает в его брюшке свои яйца. Таракан — это одновременно дом и пища для осиных личинок.

Токсоплазма

Еще одно доказательство того, что паразиты — это существа, которые умеют реализовывать невероятные многоходовки. Существует такой род паразитов, как токсоплазма — Toxoplasma gondii. Основная цель этого паразита — кошачьи. Токсоплазма заражает промежуточных носителей, чтобы добраться до настоящей цели. Например, эти паразиты заставляют мышей не бояться кошек, а шимпанзе — леопардов, чтобы доставить себя в тело кошачьего. Этот паразит есть и в организмах людей. Опубликованы исследования, которые говорят о том, что люди с токсоплазмой более склонны к шизофрении и ярости.

Черная цапля

Черные цапли для охоты на рыб пользуются «зонтиком». Но они не покупают его в магазине, конечно, а складывают у себя над головой из собственных крыльев. Таким образом птицы создают тень, и солнечные блики не мешают охоте. Некоторые ученые считают, что дополнительно яркие ноги птицы привлекают рыбу и она приплывает в опасную тень.

Саблезубая морская собачка

Как у настоящего искусного обманщика, у этой рыбы много имен: ложный доктор, аспидонот, ложная рыба-чистильщик, саблезубая морская собачка. Но, чтобы понять степень хитрости этой рыбы, нужно начать издалека. Существуют рыбы-чистильщики. Это сообразительные жители глубин, которые поедают паразитов и мертвую ткань с кожи более крупных рыб. В обмен на гигиенические процедуры чистильщики получают безопасность: большие рыбы на них не охотятся. Морская собачка внешне очень похожа на чистильщика. И обманщица пользуется сходством: она подплывает к крупным рыбам, имитируя даже движения рыб-чистильщиков. Крупная рыба думает, что подплыл «клининг», и не прогоняет мелкую рыбешку. Но вместо поедания паразитов ложная рыба-чистильщик атакует и может оторвать, например, часть плавника от доверчивой рыбы и после уплывает прочь.

Траурный дронго

В нашей подборке будет несколько умных животных, которые умело имитируют звуки, чтобы поймать добычу. Первая в списке — маленькая африканская птичка. Она одновременно умна и хитра. Во-первых, дронго — «полиглоты»: в их звуковом арсенале исследователи насчитали 51 различный сигнал, 45 из которых — имитация сигналов тревоги других животных. Птица использует сигнал тревоги, чтобы предупредить некоторых других животных об опасности, о приближении хищника. Но дронго не всегда честен: он «включает» звуковую тревогу для сурикатов. Сурикаты пугаются и прячутся, при этом бросая свою добычу (например, жирненького геккона). Дронго забирает геккона себе, а сурикаты так и не узнают, что сигнал был ложным и хищника рядом нет.

Птенец глупыша

Кругом может пойти голова от разнообразия методов защиты и нападения у животных. Например, видит хищник маленького птенца. Ну что такой малыш может сделать зубастому и когтистому агрессору? Но не тут-то было: птенец глупыша отрыгивает опасной жидкостью на хищников. Если эта едкая жидкость попадет на хищную птицу, то ее перья лишаются водоотталкивающего свойства, что может быть смертельно опасно для птиц-охотников. Обрызганные птицы пытаются отмыться в море, но их перья намокают, и они могут утонуть. Жертвами на первый взгляд безобидного малыша становятся совы, чайки, цапли, вороны и орланы-белохвосты, а также в этом списке есть и кролики.

Длиннохвостая кошка маргай

Большеглазая хищница высоко прыгает, ловко перемещается по деревьям, способна, подобно обезьяне, держаться задними лапками за ветку и висеть вниз головой. Но на этом не заканчиваются суперспособности этой кошки. Она умеет имитировать звуки обезьян. Хищница подражает крику детенышей тамаринов. Обманутые обезьяны сами идут в пушистые кошачьи лапы.

Черный коршун, коршун-свистун и бурый сокол

Пожары страшны для лесов и животных. Но есть такие животные, для которых пожары — благо. Например, для некоторых видов птиц, которые охотятся на животных, убегающих от пожара, или собирают останки погибших от огня и дыма. А в Австралии есть птицы, которые не прочь еще и поиграть с огнем. Черный коршун, коршун-свистун и бурый сокол берут тлеющие траву и ветки и ими разжигают новое пламя. Так они выкуривают дымом и огнем своих жертв.

Грифовая черепаха

Грифовая черепаха достойна аплодисментов за сообразительность и лень. Ведь ей, чтобы охотиться, не нужно даже двигаться с места. Она неподвижно лежит на дне с открытым ртом, немного зарывшись в ил. Кончик ее языка имеет ярко-розовый цвет и по форме напоминает червяка. Черепаха просто шевелит языком, «червяк» извивается, а рыбы подплывают к «червяку» в надежде полакомиться, но тут же попадают в ловушку черепашьих челюстей.

Рыба-соня

Опоссумы славятся своим умением притворяться мертвыми. Оказывается, они не уникальны. Например, рыба хаплохромис Ливингстона, или рыба-соня, умеет так же. Только в отличие от опоссумов она делает это не для того, чтобы защититься от хищников, а чтобы поймать добычу. Когда съестная цель оказывается рядом с обманщицей, которая притворяется спящей, она бросается на добычу и проглатывает ее целиком.

Ковровая акула

Название этого хищника соответствует его стилю охоты. Ковровая акула медлительна. Поэтому быстрота — не то качество, благодаря которому она выживает. Находчивая обитательница морей и океанов, словно ковер, расстилается среди камней, прячась от рыб. А когда добыча проплывает рядом со спрятавшейся акулой, она и нападает.

Боялычная соня

Второе название этого зверька — селевиния. И это эндемик Казахстана, то есть обитает только здесь и нигде больше. На первый взгляд перед нами милый грызун, но на деле это хитрый охотник. Заберется эта 30-граммовая малышка на ветку в сумерках и начинает издавать звуки, похожие на тревожный треск саранчи (лакомство для сони). Услышав такой звук, саранча скачет, а грызун ее ловит.

Каролинские серые белки

Запутать след — вот что отлично получается у каролинских белок. Они бегают с орехами и притворяются, что закапывают вкусняшку. И таких лжехранилищ может быть несколько. Так каролинские белки защищают свои запасы от других белок, которые не прочь своровать чужое. Воришки раскапывают пустышки и не находят настоящий тайник. Каждая белка за сезон может сделать несколько тысяч тайников.

Паук-скакун

Эти пауки питаются в основном себе подобными. Чтобы словить других пауков себе на закуску, они касаются их паутины так, словно ее колышет ветер. Так они остаются незамеченными. У них в арсенале есть еще один метод: они могут создавать вибрации паутины таким способом, что другому пауку, на которого охотится паук-скакун (Portia), кажется, что в его сеть попалось насекомое. Хозяин паутины считает, что вибрации создает его добыча, и идет в ее сторону, сам становясь жертвой хитреца.

Американская зеленая кваква

Эта птичка на охоте использует не ловкость или силу, а смекалку. Она ищет приманку, которую разбрасывает по поверхности воды и к которой приплывают рыбы. Хищница оказывается тут как тут и нападает на рыбу. Например, был зафиксирован случай, когда птицы воровали у сотрудников аквариума гранулированный рыбий корм и подбрасывали его туда, где скапливается рыба. Еще был случай, когда дикие птицы бросали в воду хлеб. При этом делали несколько попыток таким методом выловить рыбу.