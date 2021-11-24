16 усатых, при виде которых хочется сказать: «Это что вообще такое?» — а потом взять на ручки
По разным оценкам, в мире существует 40–70 пород кошек и 390–400 пород собак. Однако порой попадаются такие самородки, что хочется поставить под сомнение эту статистику. Именно их владельцам мы и благодарны за возможность составления этой подборки.
Мы в AdMe.ru озадачены тем, что у кошек пород в несколько раз меньше, чем у собак. Во время написания статьи мяукающие уникумы нам попадались даже чуть чаще, чем гавкающие.
Большеглазая супермодель
«Мне сказали, что у нее невероятно редкие уши. Это помесь маламута и пиренейской горной собаки»
Этому котику придется чесать за ушками в 2 раза больше, чем другим
«Что думаете о моей собаке?»
- Похоже на смесь Добби из «Гарри Поттера» и очень ворчливого старика. © CF19950517 / Reddit
«Одна из самых фотогеничных и прекрасных кошек, которых я видела»
«Почему эта собака напоминает мне Джона Траволту?»
У нее витилиго. Раньше она была полностью черной
«Я впервые увидела такую породу!»
- Я тоже встретил однажды. Мой щенок на нее залаял. Он не знал, что это тоже собака. © Anagatam / Reddit
«Подобрал бездомного котенка, нужно придумать ему имя»
- А ты точно уверен, что котенка? © loudmachine4329 / Reddit
- Назови его Гизмо, потому что это явно гремлин. © GalaxyCats / Reddit
Микс австралийской овчарки и корги
«Говорят, моя собака похожа на суриката»
«Я работаю в приюте, и у нас родился помет с карликовым котенком. Незаконно быть такой маленькой по сравнению с братьями»
«Моя собака не очень милая»
- С ума сошел? Взгляни на эти уши! © Chiateaforme / Reddit
Это Декстер и его ненормально длинный хвост
«Иногда мы задаемся вопросом: есть ли у нее позвоночник?»
Слишком малюсенький даже для одеяла?
- Я отказываюсь верить, что это настоящий котенок. © TahaymTheBigBrain / Reddit
Наверняка и у наших читателей найдутся уникальные хвостатые друзья. А еще лучше — их фотографии.
Фото на превью LunaWolf92 / Reddit
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