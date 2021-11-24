16 усатых, при виде которых хочется сказать: «Это что вообще такое?» — а потом взять на ручки

По разным оценкам, в мире существует 40–70 пород кошек и 390–400 пород собак. Однако порой попадаются такие самородки, что хочется поставить под сомнение эту статистику. Именно их владельцам мы и благодарны за возможность составления этой подборки.

Мы в AdMe.ru озадачены тем, что у кошек пород в несколько раз меньше, чем у собак. Во время написания статьи мяукающие уникумы нам попадались даже чуть чаще, чем гавкающие.

Большеглазая супермодель

«Мне сказали, что у нее невероятно редкие уши. Это помесь маламута и пиренейской горной собаки»

Этому котику придется чесать за ушками в 2 раза больше, чем другим

«Что думаете о моей собаке?»

Похоже на смесь Добби из «Гарри Поттера» и очень ворчливого старика. © CF19950517 / Reddit



«Одна из самых фотогеничных и прекрасных кошек, которых я видела»

«Почему эта собака напоминает мне Джона Траволту?»

У нее витилиго. Раньше она была полностью черной

«Я впервые увидела такую породу!»

Я тоже встретил однажды. Мой щенок на нее залаял. Он не знал, что это тоже собака. © Anagatam / Reddit

«Подобрал бездомного котенка, нужно придумать ему имя»

Микс австралийской овчарки и корги

«Говорят, моя собака похожа на суриката»

«Я работаю в приюте, и у нас родился помет с карликовым котенком. Незаконно быть такой маленькой по сравнению с братьями»

«Моя собака не очень милая»

С ума сошел? Взгляни на эти уши! © Chiateaforme / Reddit

Это Декстер и его ненормально длинный хвост

«Иногда мы задаемся вопросом: есть ли у нее позвоночник?»

Слишком малюсенький даже для одеяла?

Я отказываюсь верить, что это настоящий котенок. © TahaymTheBigBrain / Reddit