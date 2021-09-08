16 усатых, которые, видимо, вконец обнаглели и даже не собираются этого скрывать
Домашний питомец — это умильные глазки, пушистое пузо и просто преданное создание, которое любит нас не за что-то, а несмотря ни на что. Но любой более-менее опытный в соседстве с животными человек знает, что рано или поздно приходит время, когда в любимом зверьке просыпается и другая натура — непоседливая, хулиганистая, хитрющая.
Нам в AdMe.ru хорошо знакомы проделки, на которые способны наши хвостатые. А вот герои сегодняшней подборки, видимо, к этому были не готовы. Правда, винить их нельзя, ведь не каждый день твой питомец выкидывает такие номера.
«Остался наедине с кошкой моего сына. Сделал ей игрушку из веревочки. А эта усатая просто взяла и сожрала ее»
Кажется, ей не понравилась новая лежанка
«Пересаживал растения в саду. А потом вдруг посмотрел на окно дома и увидел это...»
- У вас крайне драматичный кот! © TNC_123 / Reddit
«Это мой кот. С пакетом маршмеллоу. В 4 утра»
«Поймал этого балбеса после того, как он удрал на улицу на несколько часов и заставил меня изрядно попереживать»
Он просто решил залезть на стол и использовать салатницу как лоток
«Иду в уборную посреди ночи. Вдруг слышу громкий шум прямо из ванной. Испугался до жути! Набираюсь смелости, включаю фонарик и вижу это»
«Тоби научился включать воду. Но не выключать. И затопил наш дом»
Угадайте-ка, кто это опрокинул?
«Я пришел, увидел, поместился, уселся»
«Принес я, значит, стакан воды, чтобы он стоял у кровати...»
«Я лягу тут. И все уничтожу!»
У нее есть целых 3 превосходных лежанки. Но, видимо, разорвать диван и забраться туда — единственный способ отдохнуть
«Это же мое новое одеяло...»
«Так, я тут распаковал это, пока у тебя были свои дела»
«Я помыл его 5 минут назад!»
А как ваш питомец «порадовал» вас в прошлый раз?
Фото на превью unknown author / Imgur
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