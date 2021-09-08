16 усатых, которые, видимо, вконец обнаглели и даже не собираются этого скрывать

Домашний питомец — это умильные глазки, пушистое пузо и просто преданное создание, которое любит нас не за что-то, а несмотря ни на что. Но любой более-менее опытный в соседстве с животными человек знает, что рано или поздно приходит время, когда в любимом зверьке просыпается и другая натура — непоседливая, хулиганистая, хитрющая.

Нам в AdMe.ru хорошо знакомы проделки, на которые способны наши хвостатые. А вот герои сегодняшней подборки, видимо, к этому были не готовы. Правда, винить их нельзя, ведь не каждый день твой питомец выкидывает такие номера.

«Остался наедине с кошкой моего сына. Сделал ей игрушку из веревочки. А эта усатая просто взяла и сожрала ее»

Кажется, ей не понравилась новая лежанка

«Пересаживал растения в саду. А потом вдруг посмотрел на окно дома и увидел это...»

У вас крайне драматичный кот! © TNC_123 / Reddit

«Это мой кот. С пакетом маршмеллоу. В 4 утра»

«Поймал этого балбеса после того, как он удрал на улицу на несколько часов и заставил меня изрядно попереживать»

Он просто решил залезть на стол и использовать салатницу как лоток

«Иду в уборную посреди ночи. Вдруг слышу громкий шум прямо из ванной. Испугался до жути! Набираюсь смелости, включаю фонарик и вижу это»

«Тоби научился включать воду. Но не выключать. И затопил наш дом»

Угадайте-ка, кто это опрокинул?

«Я пришел, увидел, поместился, уселся»

«Принес я, значит, стакан воды, чтобы он стоял у кровати...»

«Я лягу тут. И все уничтожу!»

У нее есть целых 3 превосходных лежанки. Но, видимо, разорвать диван и забраться туда — единственный способ отдохнуть

«Это же мое новое одеяло...»

«Так, я тут распаковал это, пока у тебя были свои дела»

«Я помыл его 5 минут назад!»