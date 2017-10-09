16 теплых доказательств от животных того, что чужих детей не бывает

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Дети должны всегда быть окружены любовью, теплом и заботой, и мудрые братья наши меньшие на личном примере доказывают этот тезис. AdMe.ru собрал для вас 16 трогательных примеров того, что родительская любовь не имеет границ, размеров и видовой принадлежности.

16. Лев Бондиггер и такса Мило

В Парке экзотических животных в Винвуде, США, от львенка отказалась мать (как выяснилось позже, из-за остеопороза) и работниками было принято решение отселить малыша в отдельный вольер вместе с таксой Мило, которая приняла на себя всю ответственность по воспитанию маленького царя зверей. Кстати, для заботы о Бондиггере привлекали еще двух такс, и они тоже легко нашли общий язык со львом.

15. Бегемот Оуэн и черепаха Мзи

В парке Момбаса в Кении спасли после цунами маленького бегемотика, оторвавшегося от своей семьи. 300-килограммовому бедолаге дали кличку Оуэн и подселили в вольер к 130-летней черепахе Мзи. Поначалу Мзи не понравилось такое соседство, но потом его сердце оттаяло, и в течение целых двух лет Мзи был наставником Оуэна. История этой пары настолько знаменита, что ей посвящены книги и целый сайт.

14. Голубь Ной и крольчата

В реабилитационный центр Техаса после нападения собак попала пара осиротевших крольчат. Там уже находился одноногий голубь Ной, который сам нуждался в лечении, но принялся ухаживать за малышами, греть их. Крольчата быстро окрепли, а Ною впоследствии доверили заботу об олененке и бельчонке.

13. Собака Претина и малыши-опоссумы

После нападения на семью опоссумы, недавно появившиеся на свет в Бразилии и еще даже не открывшие глаза, осиротели. К счастью, их вовремя обнаружили и передали бихевиористу Стефани Мальдонадо. Но и она не могла обеспечить должный уход, ведь опоссумов надо было кормить каждые два часа. Тогда в дело вступила собака Претина, которая не только кормила, но и грела малышей, и даже как настоящая мама-опоссум возила своих детей на спине.

12. Тигрица Сай Май и поросята

Тигрица в тайском зоопарке, сама вскормленная когда-то свиньей, стала мамой для нескольких поросяток, после того как потеряла собственных малышей, родившихся раньше срока.

11. Дикий кабан Банан и стадо коров

В окрестностях Гамбурга в Германии на ферме в стаде коров поселился небольшой кабанчик. Фермер Дирк Риз называет его Бананом и признает, что чужак гармонично вписался в свою новую семью, коровы нежно подталкивают его головами и, судя по всему, он им нравится. Скорее всего, Банан отбился от своей семьи, но смог найти себе новое пристанище. Кстати, это далеко не первый случай заботы коров о кабанах.

10. Овца Альберт и слоненок Темба

После того как 6-месячный слоненок Темба остался сиротой и был брошен своим стадом, сотрудниками заповедника Шамвари в Южной Африке было принято решение его спасти. Поначалу овца Альберт агрессивно восприняла чужака, но быстро оттаяла и стала другом и наставником слоненка.

9. Макака Нив и цыпленок

Черная макака Нив, живущая в израильском зоопарке в городе Рамат-Гане, не смогла найти себе пару среди сородичей и начала заботиться о цыпленке из соседнего вольера. Примат заботится о птице, а та всегда прибегает, когда ей страшно, и ищет защиты, ночует рядом со своей приемной мамой.

8. Овчарка Инго и сыч Польди

Совенок Польди вылупился гораздо позже своих братьев и сестер и был уязвим перед дикой природой. После того как он попал в дом к фотографу из Германии Тане Брандт, он не только получил шанс на выживание, но и прекрасного опекуна и друга овчарку Инго. А их хозяйка регулярно делает милейшие фотографии этой необычной пары.

7. Кошка Тита и бельчонок

В Колумбии в парке Рубен Гавириа спас раненого бельчонка и отдал на воспитание своей кошке, которая в это время кормила еще и своих котят. Приемыша довольно охотно приняли, и малыш вскоре окреп. Кстати, это не первый случай. Бельчонка, которому дали имя Рокки, кошка Эмма не только выкормила, но и научила мурчать по-кошачьи.

6. Горилла Коко и котята

Горилла Коко широко известна всему миру не только тем, что прекрасно овладела более чем тысячей слов на языке жестов, но и своей любовью к котятам. Сама Коко не смогла стать матерью и вот уже несколько лет дарит свою любовь мурчащим малышам.

5. Львица Камуняк и детеныши антилопы

Львица Камуняк («благословенная») усыновила не менее 6 детенышей антилопы, после того как на охоте убила мать одного из них. Львица не могла дать неокрепшим детенышам молока, поэтому звала на помощь людей, позволяя кормить антилоп под своим присмотром. К сожалению, львица не смогла защитить всех «своих» детенышей от нападений львиного прайда.

4. Мопсихи Капа и Ася и тигрята

В зоопарке сочинского санатория «Октябрьский» две мопсихи Капа и Ася усыновили четверых тигрят, которых бросила родная мама, уже дважды отказывавшаяся от своего потомства. Мопсы быстро поставили на ноги не только своих щенков, но и полосатых приемышей.

3. Кашалоты и дельфин

Удивительные усыновления встречаются и в водном мире. Около Азорских островов заметили семью кашалотов, которая опекала дельфина с деформированным позвоночником как собственного «теленка». Скорее всего, дельфину было трудно успевать за своими, он был одинок и уязвим, поэтому семья кашалотов приняла его и начала оберегать.

2. Кот Маркиз и щенки

Зимой в Анапе самоотверженный кот спас шестерых щенков! Он не только грел малышей, но и ловил для них мышей. Большое семейство было обнаружено волонтерами случайно, и на сегодняшний день все щенки и сам котик нашли для себя любящих хозяев.

1. Собака Руби и «Миссия Эдгара»

В австралийском центре «Миссия Эдгара», спасающем животных, пострадавших в результате действий человека или с врожденными болезнями, живет много удивительных зверей. Среди них и собака Руби. Первый хозяин купил ее для охраны овец, но посчитал, что собака не справляется, и поручил другу застрелить пса. Но в последний момент сердце этого человека дрогнуло, и он отвез Руби в «Миссию Эдгара». Руби живет в центре с 2009 года и за это время помогла адаптироваться и вернуться к нормальной жизни множеству осиротевших малышей, став мамой для поросят, козлят, телят, пони и др. Руби здесь называют настоящей ветеринарной медсестрой.

Бонус: Капибара Гэри и кот Флопси

У этой прекрасной парочки нет истории о чудесном спасении и воспитании, но есть дружба, возникшая после того, как их хозяева влюбились без памяти в чудесных водосвинок и решили привезти капибару домой. И как можно не умиляться, глядя на эти телячьи нежности 50-килограммового грызуна?!