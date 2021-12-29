16 суровых мужчин, которые сторонились котов как огня. А теперь носят их на руках
Порой кажется, что не кошки проживают у людей в квартире, а совсем наоборот. Эти усатые наглецы без зазрения совести вьют из хозяев веревки, а против их чар бессильны даже те, кто раньше терпеть их не мог и видеть не хотел в своем доме. К примеру, папы, мужья или бойфренды.
Мы в AdMe.ru предупреждаем: после просмотра этой подборки желание завести котейку может усилиться во сто крат, ведь сопротивляться кошачьим флюидам сложно даже суровым мужчинам.
«Они просто хотят помочь моему дедушке починить духовку»
«Я учитель. А это мой ассистент, который помогает проверять домашние задания»
«Когда я работаю, кот все время хочет усесться на мой ноутбук. Поэтому я просто делаю так»
«Включаю видео с птичками на YouTube, чтобы его отвлечь».
«Это мой парень. Он жуткий аллергик и не любит кошек. А это они сегодня утром делают мне кофе»
«Мой сварливый старый папа: „Я ненавижу кошек“. Также он: „Кажется, Дейзи замерзла!“»
«Через год после того, как папа наконец-то разрешил завести кота. Он просто любуется огнем со своим „маленьким мальчиком“»
«Мы познакомились месяц назад, когда я вышел утром из душа и обнаружил ее в своей квартире. Она жила в лесу за моим домом и очень боялась людей»
«Постепенно я завоевал ее доверие, и теперь она не оставляет меня ни на минуту».
«До того, как у нас появился котенок, мой парень говорил, что терпеть не может кошек. Теперь меня разжаловали до „принцессы № 2“»
«Кот моего друга вежливо ждал, когда во время обеда ему подадут стейк»
«Наш кот любит целыми днями лежать на полу. Папа решил немного развлечься и сделал этот шедевр»
«Днем он преследует меня, но вечером забирается к моему мужу на колени и презрительно наблюдает, как я к нему прижимаюсь»
Сразу видно, кто в доме хозяин
«„Мы не можем его завести“, — сказал мой папа 10 месяцев назад»
«Мой парень отдыхает с кошкой в ее любимой коробке»
«И так каждый раз, когда я принимаю ванну»
«Папа, который не хотел кошку, держит ее, чтобы она смогла лучше рассмотреть голубей»
А кто в вашем доме хозяин? Вы или ваш питомец?
Фото на превью high61helmet61 / Reddit
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