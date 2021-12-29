16 суровых мужчин, которые сторонились котов как огня. А теперь носят их на руках

Порой кажется, что не кошки проживают у людей в квартире, а совсем наоборот. Эти усатые наглецы без зазрения совести вьют из хозяев веревки, а против их чар бессильны даже те, кто раньше терпеть их не мог и видеть не хотел в своем доме. К примеру, папы, мужья или бойфренды.

Мы в AdMe.ru предупреждаем: после просмотра этой подборки желание завести котейку может усилиться во сто крат, ведь сопротивляться кошачьим флюидам сложно даже суровым мужчинам.

«Они просто хотят помочь моему дедушке починить духовку»

«Я учитель. А это мой ассистент, который помогает проверять домашние задания»

«Когда я работаю, кот все время хочет усесться на мой ноутбук. Поэтому я просто делаю так»

«Включаю видео с птичками на YouTube, чтобы его отвлечь».

«Это мой парень. Он жуткий аллергик и не любит кошек. А это они сегодня утром делают мне кофе»

«Мой сварливый старый папа: „Я ненавижу кошек“. Также он: „Кажется, Дейзи замерзла!“»

«Через год после того, как папа наконец-то разрешил завести кота. Он просто любуется огнем со своим „маленьким мальчиком“»

«Мы познакомились месяц назад, когда я вышел утром из душа и обнаружил ее в своей квартире. Она жила в лесу за моим домом и очень боялась людей»

«Постепенно я завоевал ее доверие, и теперь она не оставляет меня ни на минуту».

«До того, как у нас появился котенок, мой парень говорил, что терпеть не может кошек. Теперь меня разжаловали до „принцессы № 2“»

«Кот моего друга вежливо ждал, когда во время обеда ему подадут стейк»

«Наш кот любит целыми днями лежать на полу. Папа решил немного развлечься и сделал этот шедевр»

«Днем он преследует меня, но вечером забирается к моему мужу на колени и презрительно наблюдает, как я к нему прижимаюсь»

Сразу видно, кто в доме хозяин

«„Мы не можем его завести“, — сказал мой папа 10 месяцев назад»

«Мой парень отдыхает с кошкой в ​​ее любимой коробке»

«И так каждый раз, когда я принимаю ванну»

«Папа, который не хотел кошку, держит ее, чтобы она смогла лучше рассмотреть голубей»