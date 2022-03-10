16 спасенышей, которых жизнь сначала потрепала, а потом свела с лучшими людьми

Животные нередко оказываются в беде и нуждаются в помощи человека. Некоторые пушистые сорванцы находят неприятности из-за чрезмерного любопытства, другие становятся обузой для нерадивых хозяев и попадают на улицу. И как же здорово, что рядом с нами живут герои, готовые прийти на выручку и подарить несчастным созданиям свою любовь.

Мы в AdMe.ru просто рады, что такие люди есть на нашей планете, и искренне благодарим их за доброту.

«Она бродяжничала на улице вместе с 6 щенками. Посмотрите на нее сейчас»

«Он был истощен: кожа да кости. На лечение ушли месяцы, но зато сейчас он счастлив и здоров»

«Когда мы взяли Оскара, он был тощим, перепуганным щенком, которого выбросили, как мусор. Но посмотрите на него сейчас»

«Привет! Я Пенни! Я была бездомным котенком, и меня спасли от нападения животного. Пусть я и потеряла ухо, но зато обрела семью!»

«Нашла эту малышку посреди оживленной улицы. Она была очень худой, с блохами и ушной инфекцией. Сегодня я забрала ее от ветеринара и решила оставить у себя»

«Зимой племянник в сарае нашел котенка. Накрыли шубой, накормили рыбой. Когда вез домой, кошечка в коробке сидеть не хотела, пришлось посадить на колени. Оставили себе»

«Спас этого парнишку из клеевой ловушки»

«Спас этого малыша из реки, куда он угодил, убегая от динго. Он полностью глухой, слепой на один глаз и хромает, но все равно невероятно очаровательный»

«Когда мы ее нашли, она была еле живой. Вот уже месяц кошечка принимает лекарства и восстанавливается. Ей уже намного лучше»

«3 недели назад я нашел измученного котенка, пытающегося согреться у костра. Я отвез его в приют на восстановление, а сегодня забрал к себе насовсем»

«Этим холодным дождливым днем мы нашли очень дружелюбного котенка. Девочка не переставая мурлыкала, пока мы мыли ее в ванне. Решили, что оставим ее у себя»

«Подобрала этого ангелочка на оживленном перекрестке. Прошу любить и жаловать, это 9-недельный малыш Эйс!»

«Это Сторми. Я спас ее, достав из ливневой канализации»

«Когда мы его спасли, он был диким котенком, которого чуть не слопали койоты. Теперь он член семьи»

«Спас этого малыша от кота, и теперь он меня не отпускает»

«Недавно этого малыша держали на цепи, а сегодня он получил свою курточку от Gucci»