16 собак, которых не нужно учить тому, как быть хорошими мальчиками

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Собаки — не только лучшие друзья человека, но и животные, освоившие больше всего профессий. Среди них есть спасатели и поводыри, ищейки и сторожа, пастухи и терапевты, которые изо дня в день вносят неизмеримый вклад в наше существование. Но даже если четырехлапый питомец далек от подобного рода деятельности, одно его присутствие в жизни хозяина непременно будет разукрашивать однообразные будни во все цвета радуги.

Мы в AdMe.ru по-хорошему завидуем каждому владельцу этих прелестных созданий, поэтому нам не терпится познакомить вас с собаками, чьи фото растопят сердца даже истинных кошатников.

1. «Мой пес — донор крови. Сегодня мы заехали сделать пожертвование. Он едва смог сдержать свою радость, увидев знакомых ветеринаров»

2. «Уэбстер нашел самый большой листик в своей жизни. Нес его почти километр»

3. «Это Пич. Ей не нужна стрижка, она просто любит вращаться на стуле»

4. «Это Сардж, он помогает спасать раненых и осиротевших животных. Больше всего он неравнодушен к оленятам»

5. «Билли никак не могла понять, почему я беру с собой ключи, садясь в машину. Поэтому я подарил ей собственную связку»

6. «Знакомьтесь, это Суши. Если у вас был тяжелый день, она принесет вам свой оладушек»

7. «У нее по меньшей мере 100 игрушек. Но играет она при этом с картошкой»

8. «Эти ребята заставили меня улыбнуться, пока я стоял в пробке»

9. «Это Мико. Он должен был стать сторожевым псом, но сторож из него совсем никакой»

10. Блогер, на которого нельзя не подписаться

11. «Щенок моего друга стащил у меня трубку. Теперь это его трубка»

12. «Да, она нашла в лесу этот здоровенный гриб. Нет, она его не ела, у нее всегда такая улыбка»

13. «Это Лола. Она собиралась поделиться с вами молочным коктейлем, но, когда попробовала его, поняла, что справится сама»

14. «Готов поспорить, во сне она гонится за морским котиком»

15. «Я нашел его!»

16. «Мы ее не выбирали. Это она выбрала нас»

А у вас есть собака? Поделитесь с нами снимками своих четырехлапых друзей, которые растопят сердце любого.