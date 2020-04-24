16 ситуаций, которые поймут все владельцы животных
У каждого хозяина с животным формируются свои правила и привычки. Но это не особо влияет на ситуации, которые знакомы почти каждому кошатнику или собачнику: странные подарки, испорченные шторы, бессмысленные диалоги и невозможность спокойно поработать — вот неполный список того, с чем знаком владелец питомца.
Мы в AdMe.ru утверждаем, что без этих милых заскоков с обеих сторон жизнь с животными однозначно стала бы скучнее.
«Это Франко. Он украл сердце моей девушки, и я даже не могу злиться на него за это»
Первое правило любого владельца питомца
«Мой муж был дома 3 дня подряд, и теперь пес ведет себя так, будто меня не существует. Предатель!»
«Ситуация следующая: нашли на улице палку и отказываемся идти домой без нее»
Хоть диссертацию пиши
Отличия собак и кошек в простом эксперименте
«Кто-то может объяснить моему псу, что он не мой парень? Каждый раз, когда наряжаюсь и собираюсь выходить, он держит дверь вот так:»
«Я всегда закрываю дверь в спальню на ночь от кота. Однажды не заметила, что закрыла плохо. Просыпаюсь ночью от страшных звуков, включаю фонарик на телефоне, а там ЭТО»
«С моей кроватью что-то не так...»
«Перебирал свои старые фото и нашел вот это сокровище»
У животных свои вкусы
«Он запаниковал, что не может найти никакую из своих игрушек в подарок. Поэтому принес это. Мы даже не знаем, откуда это у нас в доме»
«Она принесла мне виноградинку?»
«Муж купил коту диван, и теперь тот восседает на нем так, будто осуждает всех вокруг»
«Муж прислал это со словами: „Кот отказывается сдвигаться, поэтому его ушко — теперь клавиша Enter“»
«Факт дня: кошки невероятно умны и обладают поистине уникальными навыками маскировки на местности»
А без каких ситуаций вы уже не представляете свою жизнь с питомцем?
Фото на превью catunderhood / Twitter