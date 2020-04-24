16 ситуаций, которые поймут все владельцы животных

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У каждого хозяина с животным формируются свои правила и привычки. Но это не особо влияет на ситуации, которые знакомы почти каждому кошатнику или собачнику: странные подарки, испорченные шторы, бессмысленные диалоги и невозможность спокойно поработать — вот неполный список того, с чем знаком владелец питомца.

Мы в AdMe.ru утверждаем, что без этих милых заскоков с обеих сторон жизнь с животными однозначно стала бы скучнее.

«Это Франко. Он украл сердце моей девушки, и я даже не могу злиться на него за это»

Первое правило любого владельца питомца

«Мой муж был дома 3 дня подряд, и теперь пес ведет себя так, будто меня не существует. Предатель!»

«Ситуация следующая: нашли на улице палку и отказываемся идти домой без нее»

Хоть диссертацию пиши

Отличия собак и кошек в простом эксперименте

«Кто-то может объяснить моему псу, что он не мой парень? Каждый раз, когда наряжаюсь и собираюсь выходить, он держит дверь вот так:»

«Я всегда закрываю дверь в спальню на ночь от кота. Однажды не заметила, что закрыла плохо. Просыпаюсь ночью от страшных звуков, включаю фонарик на телефоне, а там ЭТО»

«С моей кроватью что-то не так...»

«Перебирал свои старые фото и нашел вот это сокровище»

У животных свои вкусы

«Он запаниковал, что не может найти никакую из своих игрушек в подарок. Поэтому принес это. Мы даже не знаем, откуда это у нас в доме»

«Она принесла мне виноградинку?»

«Муж купил коту диван, и теперь тот восседает на нем так, будто осуждает всех вокруг»

«Муж прислал это со словами: „Кот отказывается сдвигаться, поэтому его ушко — теперь клавиша Enter“»

«Факт дня: кошки невероятно умны и обладают поистине уникальными навыками маскировки на местности»

А без каких ситуаций вы уже не представляете свою жизнь с питомцем?