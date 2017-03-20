16 щенков в свой первый рабочий день

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Собака — не только друг человека, но и его защитник. Для некоторых это призвание превращается в настоящую профессию. Мы в AdMe.ru нашли забавные и трогательные фотографии щенков, которые только приступили к ответственной работе. Что ж, если за нашу безопасность отвечают эти милашки, то можно спать спокойно.

Носы собак в 50 раз чувствительнее, чем у человека. Это делает их незаменимыми помощниками полицейских и пожарных

Туко впервые примерил свой жилет. Кажется, кому-то нужно чуть вырасти

Но всегда оставаться таким же позитивным

Их жилет — это не просто симпатичный наряд, это униформа. Он информирует других людей, что собака на работе

Хотя эти щенки выглядят очень милыми, мы должны понимать: они делают серьезную работу

Да, даже настолько милыми

И спасают не одну жизнь...

Они берутся за самые сложные задания

Прилежно учатся

И старательно отдыхают

Эти щенки точно знают, что когда вырастут, станут самыми крутыми служебными собаками

Бывает, что им тоже нужны обнимашки

А еще поддержка старших коллег

И коллег-людей тоже

Но это только их первый рабочий день

Сколько же подвигов ждет впереди!