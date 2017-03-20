16 щенков в свой первый рабочий день
Собака — не только друг человека, но и его защитник. Для некоторых это призвание превращается в настоящую профессию.
Мы в AdMe.ru нашли забавные и трогательные фотографии щенков, которые только приступили к ответственной работе. Что ж, если за нашу безопасность отвечают эти милашки, то можно спать спокойно.
Носы собак в 50 раз чувствительнее, чем у человека. Это делает их незаменимыми помощниками полицейских и пожарных
Туко впервые примерил свой жилет. Кажется, кому-то нужно чуть вырасти
Но всегда оставаться таким же позитивным
Их жилет — это не просто симпатичный наряд, это униформа. Он информирует других людей, что собака на работе
Хотя эти щенки выглядят очень милыми, мы должны понимать: они делают серьезную работу
Да, даже настолько милыми
И спасают не одну жизнь...
Они берутся за самые сложные задания
Прилежно учатся
И старательно отдыхают
Эти щенки точно знают, что когда вырастут, станут самыми крутыми служебными собаками
Бывает, что им тоже нужны обнимашки
А еще поддержка старших коллег
И коллег-людей тоже
Но это только их первый рабочий день
Сколько же подвигов ждет впереди!
Фото на превью Massachusetts Vest-A-Dog, bostonpolice
По материалам boredpanda.com