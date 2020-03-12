16 раз, когда грозные животные доказали, что тоже умеют быть лапочками
Хотя их опасно содержать в качестве питомцев, все же дикие животные могут быть очень милыми по отношению друг к другу и к нам, людям. Чувствуя себя в безопасности, они легко проявляют дружелюбие, и если эти особенные моменты удается запечатлеть на фото, ими непременно стоит поделиться.
AdMe.ru не терпится украсить ваш день очередной порцией милоты, связанной с братьями нашими меньшими.
1. «Сегодня мы с моим парнем делали фото с волками. Этот милашка обожает, когда ему чешут животик»
2. Львица, которая любит теплые объятия
3. «В Вашингтоне есть остров, где можно отправиться в двухчасовой тур, чтобы встретиться с супердружелюбными волками»
4. «Короче, я встретил медвежонка сегодня. Думаю, я ему понравился»
5. Обнимашки с мамой
6. Маленький счастливый гепард
7. Крайне вежливый медведь
8. Кошка и лиса — лучшие друзья
9. «Недавно встретил этого слона и почесал ему пузико»
10. Этот гиппопотам явно хочет подружиться
11. «Сегодня в зоопарке встретили самого счастливого в мире гепарда»
12. «Гиппопотам Фиона только что получила подарок на день рождения от своего парня Тимоти, гиппопотама из другого зоопарка»
13. Это Месси, очаровательная пума. Он неспособен жить в дикой природе, но отлично чувствует себя в домашних условиях
14. «Луна, лучшая медведица в Баффало»
15. Крокодиловый кайман из амазонских тропических лесов обзавелся и другом, и украшением в одном лице
16. Полярный медвежонок и человеческий малыш
А вас восхищают дикие животные? Считаете ли вы дружбу с ними возможной?
Фото на превью disguised_mermaid / reddit