16 птенцов, которые отличаются от своих родителей как небо и земля
Каждый день мы сталкиваемся со множеством пернатых. Некоторых мы встречаем с самого детства, поэтому без проблем вспомним, как они выглядят. Но мало кто может похвастаться тем, что видел даже самую привычную птицу (например, голубя) маленькой. И часто внешность пернатых малышей оказывается неожиданной, потому что большинство птенцов совсем не похожи на своих родителей.
Мы в AdMe.ru любим удивлять читателей, поэтому сделали подборку некоторых видов птиц с их птенцами.
Голубь
Альбатрос
Белоголовый орел
Тукан
Королевский пингвин
Голубая цапля
Шелковая курица
Фламинго
Какаду
Павлин
Чайка
Индюк
Совка, или сплюшка
Казуар
Шалфейный тетерев
Атлантический тупик
Видели ли вы каких-нибудь птенцов своими глазами, а может, даже держали в руках?