16 птенцов, которые отличаются от своих родителей как небо и земля

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Каждый день мы сталкиваемся со множеством пернатых. Некоторых мы встречаем с самого детства, поэтому без проблем вспомним, как они выглядят. Но мало кто может похвастаться тем, что видел даже самую привычную птицу (например, голубя) маленькой. И часто внешность пернатых малышей оказывается неожиданной, потому что большинство птенцов совсем не похожи на своих родителей.

Мы в AdMe.ru любим удивлять читателей, поэтому сделали подборку некоторых видов птиц с их птенцами.

Голубь

Альбатрос

Белоголовый орел

Тукан

Королевский пингвин

Голубая цапля

Шелковая курица

Фламинго

Какаду

Павлин

Чайка

Индюк

Совка, или сплюшка

Казуар

Шалфейный тетерев

Атлантический тупик

Видели ли вы каких-нибудь птенцов своими глазами, а может, даже держали в руках?

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