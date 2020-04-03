16 птенцов, которые отличаются от своих родителей как небо и земля

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Каждый день мы сталкиваемся со множеством пернатых. Некоторых мы встречаем с самого детства, поэтому без проблем вспомним, как они выглядят. Но мало кто может похвастаться тем, что видел даже самую привычную птицу (например, голубя) маленькой. И часто внешность пернатых малышей оказывается неожиданной, потому что большинство птенцов совсем не похожи на своих родителей.



Мы в AdMe.ru любим удивлять читателей, поэтому сделали подборку некоторых видов птиц с их птенцами.