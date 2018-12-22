16 пород домашних кошек, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали

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Новые породы кошек появляются в мире постоянно. Некоторые — в результате случайных связей или мутаций, а некоторые становятся итогом долгой и кропотливой работы в течение многих поколений. Короткошерстные, лысые, желтоглазые, похожие на тигров и леопардов, с загнутыми ушами и короткими лапами — фантазия заводчиков практически безгранична.

В редакции AdMe.ru тоже любят котиков, и мы нашли несколько самых редких, новых и необычных кошек, живущих у любящих хозяев по всему миру.

1. Американская жесткошерстная кошка

Шерсть этих кошек на вид похожа на жесткую проволоку (отсюда и название породы), но на самом деле она такая же мягкая, как и у других кошек. Животных этой породы после мытья стараются не расчесывать, чтобы не «испортить прическу». Американские жесткошерстные кошки любопытны и послушны, легко адаптируются к переменам.

2. Сококе

Африканские кошки сококе похожи на маленьких гепардов: пятнистый окрас с характерным ожерельем, большие уши и гиперактивность. Порода появилась в конце 70-х годов прошлого века и быстро стала популярной в Европе. В быту сококе неприхотливы и независимы, но хозяевам приходится обеспечивать им много места для игр.

3. Нибелунг

Нибелунги произошли от русских голубых кошек. Молодые нибелунги могут быть довольно агрессивны по отношению к гостям дома, но очень ласковы с хозяевами. Еще один характерный признак породы — чуть ли не самый тихий среди кошек голос и общая молчаливость.

4. Менуэт

Менуэты, или наполеоны, — это удачная попытка скрестить манчкинов и персидских кошек. Эти кошки не требуют какого-то специфического ухода, а их высокий интеллект и отсутствие агрессивности делают менуэтов практически идеальными питомцами. Первое название этой породы — наполеон, с намеком на небольшой рост Наполеона Бонапарта.

5. Лаперм

Одни из самых необычных кошек в этой подборке — лапермы. Их особенность — естественная перманентная завивка, на что намекает и название породы — la perm. Свою родословную изящные кудрявые звери ведут от обычной дворовой кошки из Далласа.

6. Шантильи-тиффани

Шантильи-тиффани — это кошки с длинной шелковистой шерстью шоколадного оттенка и янтарными глазами. Кошки этой породы очень умны, дружелюбны, хорошо относятся к детям. В уходе неприхотливы, но длинную шерсть нужно вычесывать каждую неделю.

7. Бомбейская кошка

Кошка, похожая на Багиру из сказки Киплинга, несмотря на название, была выведена не в Индии, а в США. Результат получился впечатляющим: янтарно-желтые круглые глаза, плотная и гладкая черная шерсть — настоящая черная пантера. Хищный облик не мешает бомбейским кошкам быть домашними и очень привязчивыми питомцами.

8. Флэппиг

Флэппиги, или фолдексы, — это кошки, больше всего напоминающие мягкую игрушку. Сочетание британской короткошерстной, шотландской вислоухой и персидской пород привело к появлению пушистых, вислоухих и совершенно не агрессивных кошек. Флэппиги очень миролюбивы, привязчивы и зависимы от хозяина.

9. Американский кёрл

Отличительная черта котов породы американский кёрл — уши необычной формы. Кёрлы бывают как длинношерстными, так и короткошерстными, любого окраса, главное, чтобы уши были плавно закручены назад. Кёрлы очень верные и разговорчивые кошки с отличным здоровьем.

10. Селкирк-рекс

Не только лапермы могут похвастаться перманентной завивкой. Еще одни кудрявые кошки — селкирк-рексы. Это гибрид персидской, британской и экзотической пород с доминантным геном кудрявой шерсти. Селкирк-рексы похожи на маленьких медвежат, очень привязчивы и мягкохарактерны. Их шерсть нужно вычесывать каждый день, иначе неизбежны колтуны.

11. Двельф

Гибрид сфинкса, манчкина и кёрла собрал все характерные признаки пород: миниатюрный (до 2 кг) кот с короткими толстыми лапками, загнутыми назад ушами и без волосяного покрова. Больше всего он напоминает сказочное существо. Ухаживать за двельфами непросто: они теплолюбивы, нуждаются в частых купаниях и ежедневной чистке глаз, носа и ушей.

12. Сингапурская кошка

Рекорд по миниатюрности среди кошек принадлежит сингапурским кошкам, или сингапурам. Сингапуры неприхотливы и отличаются отличным здоровьем, а небольшие размеры для многих кажутся только плюсом.

13. Ликой

Ликои — настоящие волки из мира кошек. Их уникальная черная с сединой шерсть напоминает мех опоссума: у них нет подшерстка, они склонны линять. Кроме того, отсутствие меха на морде придает им вид оборотней, отсюда и название породы. Несмотря на экстерьер, ликои очень привязчивые и дружелюбные домашние животные.

14. Кинкалоу

Помесь манчкинов и американских кёрлов — кинкалоу — обладает наиболее характерными признаками обеих пород. От манчкинов им достались небольшие размеры и короткие лапки, а от кёрлов — загнутые назад ушки. Пока в мире насчитывается меньше ста экземпляров кинкалоу, но порода набирает популярность.

15. Шартрез

Одна из самых старых европейских пород, монахи-картезианцы разводили их еще 600 лет назад. Шартрезы — крупные кошки с медовыми глазами, голубоватой шерстью и независимым характером. В доме приживаются хорошо, но очень ревнивы к другим питомцам.

16. Американский рингтейл

Еще до конца не признанная порода американских рингтейлов обладает одной отличительной особенностью — хвосты этих кошек постоянно свернуты в кольцо и лежат на спине, как у лаек или хаски. Рингтейлы игривы, любопытны, разговорчивы и в отличие от большинства своих собратьев очень любят воду.

А вы хотели бы завести у себя какую-то из этих пород?