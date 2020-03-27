16 питомцев, чья любовь и преданность человеку не знает границ
Когда кажется, что весь мир против тебя и все идет не так, наши домашние любимцы всегда готовы прийти на помощь. Всего одно прикосновение мокрого носа или взгляд, полный обожания и любви, — и на душе становится легче, спокойнее и снова сияет солнце. Наши самые преданные пушистые друзья всегда готовы быть рядом и любить нас 24 часа в сутки всю свою жизнь.
Мы в AdMe.ru искренне уверены в том, что благодаря суперсиле животных — их безоговорочной преданности — наш мир становится лучше, прекраснее и добрее. И эта подборка тому доказательство.
«Сегодня ему исполнилось 15 лет, а он все еще оглядывается на прогулке, чтобы убедиться, что я поспеваю за ним»
«Это Орион, он всегда рядом с нашей дочерью и наблюдает за ней, пока она спит. Этот кот — самый лучший страж»
«Когда родились мои близнецы, наша собака, которая ненавидела почти всех, кроме нас, следовала за ними повсюду и постоянно охраняла их»
«Я отправился в клуб, и вот что что моя мама прислала мне после того, как мое такси уехало»
«15 лет спустя мы все еще лучшие друзья»
«Этот красивый мальчик предупредил меня о злоумышленнике в 4 часа утра. В то время как ни одна из моих ЧЕТЫРЕХ собак даже не проснулась»
Птицы тоже ценят нежность и любовь
«Когда я болею, мой пес уверен, что его любовь — это лучшее лекарство. И, знаете, наверное, он прав»
«Я проснулся и вот что увидел в паре сантиметров от моего лица»
Нежность мурлык бесценна
«Я была в колледже в течение целого семестра, но моя собака все равно каждый день ждала, когда же я выйду из школьного автобуса»
«Всякий раз, когда мы оставляем Скай одну, она приносит нам что-нибудь, когда мы возвращаемся домой. Сегодня она принесла бутылку кетчупа»
Если парень грустит, обезьянка всегда бежит его успокаивать
«Каждый день кошка моего дяди ждет его там, когда он вернется с утренней прогулки»
«Вот уже 12 лет, как моя служебная собака помогает мне с лечением»
«„Привязал“ его, чтобы сбегать домой за курткой. Вернулся, а хороший мальчик на месте»
А как ваш питомец проявляет свою преданность и заботу по отношению к вам?
Фото на превью rson_ieid / reddit